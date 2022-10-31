За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов

Штрафы за свалки

Владельцы полигонов твердых бытовых отходов в их округах не выполняли требования экологической экспертизы, а чиновники закрывали на это глаза. В результате им выписали штрафы на общую сумму 919 тыс. тенге. Акимы их оплатили, но проблемы с мусорными свалками решить не удалось.

В регионе более 200 полигонов ТБО, и они разрастаются. Отходов становится все больше. Влас­тям приходится отводить под них все новые территории. А это негативно отражается на экологической обстановке. Свалки загрязняют землю, воду и воздух. В департаменте экологии это понимают и настаивают на том, чтобы владельцы полигонов ТБО проводили их рекультивацию, а местные власти внедряли раздельный сбор мусора.

В Карагандинской области действуют предприятия по утилизации пластика, бумаги, стекла и старой бытовой техники. Доля переработки бытовых отходов в регионе составляет более 40%.