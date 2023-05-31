За первый квартал 2023 года Фонд социального медицинского страхования выявил 58 тыс. дефектов в медицинских организациях на сумму свыше 260 млн тенге
15
Айгуль Жалелова
По словам заместителя директора филиала ФСМС по Алматы Жанар Кенжебаевой, больше всего нарушений выявлено среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены вычеты сумм более чем на 150 млн тенге. Также 680 дефектов приходится на услуги при оказании стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 100 млн тенге.