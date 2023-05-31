За первый квартал 2023 года Фонд социального медицинского страхования выявил 58 тыс. дефектов в медицинских организациях на сумму свыше 260 млн тенге

Среди выявленных дефектов – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприя­тий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости медицинских услуг и неподтвержденные факты их оказания.

Спикер отметила, что со стороны фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг, а финансирование проводится после тщательной проверки. Так, за первый квартал этого года экспертами филиала ФСМС по Алматы в амбулаторно-поликлинических организациях выявлено 50 случаев фактически не оказанных услуг, наложены штрафы на сумму 1,5 млн тенге.