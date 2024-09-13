За разжигание религиозной розни бежавшего казахстанца экстрадировали из России

Россия выдала казахстанца, разыскиваемого за разжигание религиозной розни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 2016 по 2017 годы в Алматы подозреваемый неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии.

Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск.

После этого, в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом.

После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.