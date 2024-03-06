Зачем минируют реки Алтая?

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На реках Казахстанского Алтая начали взрывные работы по дроблению льда.

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Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, ежегодно в рамках подготовки к паводку на реках области определяют участки, опасные заторами во время ледохода. Здесь заблаговременно проводят рыхление льда.

В этом году специалисты определили 19 таких участков на реках Уба, Бухтарма и Курчум. Первые профилактические взрывы были организованы на Убе в Шемонаихинском районе возле села Верх-Уба. Толщина льда – примерно 1 м, площадь рыхления – 10,7 тыс. кв  м. Следом запланированы работы возле Шемонаихи и поселка Усть-Таловка.

Всего на востоке страны в период большой воды в зоне возможных подтоплений расположен 71 населенный пункт в Глубоковском, Уланском, Шемонаихинском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, а также районе Алтай. С 1 февраля в регионе введен режим повышенной готовности к паводковому периоду. Первыми большую воду принимают южные районы, где таяние начинается, как правило, с третьей декады марта. Дальше эстафету принимают Уланский и Самарский районы с населенными пунктами в степной зоне на левом берегу Иртыша. Последний, самый грозный, период приходится на апрель-май, когда вскрываются горные реки и идет бурное таяние снега в горах. В 2015 году, например, в период апрельского половодья в райо­не Алтай снесло два моста и подтопило села Снегирево и Зубовск. Людей пришлось эвакуировать, дома ушли в воду по крыши.

#подготовка #паводок #взрывные работы #ДЧС #Алтай

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