Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo, юрист Лилия Сарсенова считает, что закон «Об ответственном обращении с животными» сегодня по стране не работает. По ее мнению, на местах закон не исполняют акиматы.

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В качестве примера юрист привела метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск – прим.). В законе он заявлен, но на практике сегодня не действует. По наблюдениям зоозащитника, этот передовой метод по республике в среднем проводился в течение трех месяцев. В некоторых регионах появлялись зоозащитные организации, которые занимались содержанием животных, но действовали недолго.

– Например, в Акмолинской области всего три месяца работала зоозащитная организация, которая брала животных. Сегодня там выиграла тендер строительная компания, которая почему-то занимается этими ветеринарными вопросами, – говорит руководитель ассоциации.

Лилия Сарсенова отмечает, что результате такого попустительства сегодня по всей стране ведется массовый отстрел бродячих животных. Исключение составляет Астана, где в 2017 году был подписан меморандум о проведении гуманных мер в отношении бездомных животных и о строительстве приюта для них. Но и в столице метод ОСВВ также не проводится.

По мнению Лилии Сарсеновой, чтобы сократить численность бродячих собак и кошек в регионах, нужно одномоментно охватить стерилизацией 70-80 процентов животных. И это не требования зоозащитников, а рекомендации Всемирной организации здоровья животных и опыт тех стран, которые цивилизованно регулируют численность бездомных хвостатых.