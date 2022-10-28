Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

Ратифицировать Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, совершенное в Москве 20 июля 2021 года.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 октября 2022 года

№ 149-VІI ЗРК