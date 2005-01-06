​​​​​​​Закон Республики Казахстан

О третейских судах

Настоящий Закон регулирует порядок образования, деятельности, а также исполнения решений третейских судов Республики Казахстан. Глава 1. Общие положения Статья 1. Сфера действия настоящего Закона Настоящий Закон применяется в отношении споров, возникших из гражданско-правовых договоров, заключенных физическими и юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) третейское соглашение — письменное соглашение сторон договора о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в третейский суд; 2) третейский суд — постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора (далее — третейский суд для разрешения конкретного спора); 3) третейское разбирательство — процесс рассмотрения спора в третейском суде и принятия решения третейским судом; 4) регламент третейского суда — порядок организации деятельности постоянно действующего третейского суда; 5) третейский судья — физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в согласованном сторонами порядке в соответствии с нормами настоящего Закона для разрешения спора в третейском суде; 6) компетентный суд — суд судебной системы Республики Казахстан, который в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан уполномочен рассматривать дело о споре между сторонами соответствующего договора по первой инстанции; 7) обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе. Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о третейских судах 1. Законодательство Республики Казахстан о третейских судах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. Статья 4. Принципы третейского разбирательства Третейское разбирательство осуществляется с соблюдением принципов: 1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления третейского разбирательства по возникшему спору; 2) законности, означающей, что третейские судьи и суды в своих решениях руководствуются только нормами Конституции Республики Казахстан, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан; 3) независимости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них; 4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в третейском разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от третейского суда, других органов и лиц; 5) справедливости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении переданных им споров и стороны третейского разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики; 6) конфиденциальности, означающей, что третейские судьи не вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе третейского разбирательства, кроме случаев, когда законом предусмотрена обязанность гражданина сообщить информацию в соответствующий орган. Статья 5. Виды третейских судов 1. Третейские суды в Республике Казахстан могут быть созданы в виде постоянно действующего третейского суда или третейского суда для разрешения конкретного спора. 2. Постоянно действующие третейские суды могут образовываться юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и их объединениями (ассоциациями, союзами). Для образования постоянно действующего третейского суда лица, указанные в настоящем пункте, должны утвердить регламент третейского суда, список третейских судей, которые будут осуществлять деятельность в данном третейском суде. 3. Третейский суд для рассмотрения конкретного спора создается сторонами для разрешения спора, возникшего из их гражданско-правовых договоров, и действует до разрешения данного спора или до принятия сторонами решения о передаче спора в компетентный суд. Организация и порядок деятельности третейского суда, создаваемого для разрешения конкретного спора, определяются соглашением сторон. 4. Третейские суды в Республике Казахстан не могут быть образованы при государственных органах. Статья 6. Применимое право в деятельности третейского суда 1. Третейский суд рассматривает споры в соответствии с Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 2. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и учетом обычаев делового оборота. 3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов. Статья 7. Передача спора на разрешение третейского суда 1. Спор может быть передан на рассмотрение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. 2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 3. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной путем присоединения к предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления иска. 4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в компетентном суде, может быть заключено до принятия решения по спору указанным судом. 5. Третейским судам не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы государства, государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся участниками третейского соглашения, споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. Статья 8. Недопустимость вмешательства в деятельность третейского суда Не допускается вмешательство в деятельность третейского суда государственных органов и иных учреждений, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Статья 9. Язык третейского разбирательства 1. Производство в третейских судах ведется на государственном языке, а при необходимости наравне с государственным употребляются русский или другие языки по соглашению сторон. 2. В случае недостижения сторонами соглашения о языке третейского разбирательства язык третейского разбирательства устанавливается третейским судом. 3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется третейское разбирательство, обеспечиваются право ознакомления с материалами дела, участие в действиях третейского суда через переводчика, право выступать в третейском суде на родном языке. 4. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке третейского разбирательства, обеспечивает их перевод. 5. Документы и иные материалы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или другой язык, которым они владеют. Статья 10. Форма и содержание третейского соглашения 1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. 2. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. 3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в постоянно действующий третейский суд регламент постоянно действующего третейского суда рассматривается в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. 4. Действие третейского соглашения может быть прекращено соглашением сторон в том же порядке, в котором оно заключалось. Глава 2. Состав третейского суда Статья 11. Требования, предъявляемые к судьям третейских судов 1. Третейским судьей может быть избрано (назначено) независимое от сторон и не заинтересованное в исходе дела физическое лицо, обладающее необходимыми знаниями, имеющее высшее образование, достигшее возраста двадцати пяти лет и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда. 3. Требования, предъявляемые к кандидатам в третейские судьи, определяются сторонами непосредственно при формировании состава суда или определены правилами (регламентами) в постоянно действующих третейских судах. 4. Третейским судьей не может быть лицо: 1) избранное или назначенное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судьей компетентного суда; 2) признанное судом в порядке, установленном законом, недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления; 4) являющееся государственным служащим. Статья 12. Число третейских судей при рассмотрении спора 1. Стороны вправе определить число третейских судей, которое должно быть нечетным. 2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения спора в третейском суде избираются (назначаются) три третейских судьи. Статья 13. Состав третейского суда 1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания (назначения) третейских судей (третейского судьи). 2. В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского суда производится в порядке, установленном регламентом постоянно действующего третейского суда. 3. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами. 4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского суда для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке: 1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью. Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение пятнадцати дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в течение пятнадцати дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда; 2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи стороны в течение пятнадцати дней не избирают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда. Статья 14. Отвод третейского судьи 1. В случае несоответствия третейского судьи требованиям статьи 11 настоящего Закона стороны могут заявить об отводе судьи. 2. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. В случае, если указанные обстоятельства возникли во время третейского разбирательства, третейский судья должен незамедлительно сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод. 3. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье в соответствии с настоящей статьей только в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после избрания ею данного третейского судьи. 4. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третейского судьи может быть определена регламентом постоянно действующего третейского суда. 5. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода третейского судьи может быть согласована сторонами. 6. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами или не определена регламентом постоянно действующего третейского суда, то письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвода или другая сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе третейского судьи разрешается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, рассматривающего спор единолично, разрешается этим третейским судьей. Статья 15. Прекращение полномочий третейского судьи 1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению сторон в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, а также в случае смерти третейского судьи. 2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 37-40 настоящего Закона, полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после совершения процессуальных действий, предусмотренных указанными статьями. Статья 16. Замена третейского судьи В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) заменяемого третейского судьи. Глава 3. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде Статья 17. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде 1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают: гонорар третейских судей; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание; суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение третейского суда; расходы на организационное и материальное обеспечение третейского разбирательства. 2. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских судей определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой гонораров третейских судей, предусмотренной регламентом постоянно действующего третейского суда. При отсутствии в регламенте постоянно действующего третейского суда указания на фиксированный размер гонорара судей третейский суд может определять размер гонорара третейского судьи в каждом конкретном случае разбирательства по спору с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 3. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара третейских судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового — третейским судом для разрешения конкретного спора в порядке, предусмотренном для постоянно действующего третейского суда. Статья 18. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде 1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового — пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с третейским разбирательством, могут быть по решению третейского суда отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено третейским судом. 3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, указывается в решении или определении третейского суда. 4. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются. Глава 4. Третейское разбирательство Статья 19. Решение вопроса правомочности третейского суда 1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него правомочий рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения. 2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда правомочий рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора. 3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его правомочий, если в ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законом или правилами третейского разбирательства. 4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей правомочности выносит определение об отсутствии у третейского суда правомочий в рассмотрении спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу. Статья 20. Определение правил третейского разбирательства 1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда, если стороны не договорились о применении других правил третейского разбирательства. 2. Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами. 3. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить обязательным положениям настоящего Закона, не предоставляющим сторонам права договариваться по отдельным вопросам. В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами постоянно действующего третейского суда и настоящим Законом, правила третейского разбирательства определяются третейским судом. Статья 21. Место третейского разбирательства 1. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по своему усмотрению договориться о месте третейского разбирательства. Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 2. В постоянно действующем третейском суде место третейского разбирательства определяется в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда. Если в регламенте постоянно действующего третейского суда нет указания на место третейского разбирательства либо на порядок его определения, то место третейского разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. Статья 22. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в третейский суд. Копия искового заявления передается ответчику. 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 1) дата подачи искового заявления; 2) наименование сторон, их местожительство или, если стороны являются юридическими лицами, местонахождение, банковские реквизиты; 3) обоснование обращения в третейский суд; 4) требования истца; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 6) доказательства, подтверждающие требования истца; 7) цена иска, если иск подлежит оценке; 8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя. 3. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены дополнительные требования к содержанию искового заявления. 4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами третейского разбирательства. Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на исковое заявление не определен, то указанный отзыв представляется не менее чем за десять дней до первого заседания третейского суда. 5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования или возражения против иска. Статья 23. Возбуждение третейского разбирательства 1. Третейский суд, приняв исковое заявление, выносит определение о возбуждении третейского разбирательства, в соответствии со своим положением (регламентом) или нормами гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан извещает стороны о месте его рассмотрения, предлагает ответчику представить письменный отзыв на исковое заявление. 2. Непредставление ответчиком возражений не может служить препятствием к рассмотрению спора. Статья 24. Возвращение искового заявления 1. Третейский суд возвращает исковое заявление, если: 1) между сторонами отсутствует третейское соглашение; 2) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками третейского соглашения; 3) иск подан в третейский суд, не предусмотренный в третейском соглашении; 4) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление; 5) истцом подано заявление о возврате искового заявления; 6) в производстве этого же или другого третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 2. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в третейский суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Статья 25. Предъявление встречного иска и зачет встречных требований 1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в соответствии с третейским соглашением. 2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до принятия решения третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для предъявления встречного иска. 3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям пункта 2 статьи 22 настоящего Закона. 4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, которые предусмотрены регламентом или правилами третейского разбирательства. 5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета встречного требования с соблюдением требований гражданского законодательства. Статья 26. Представление и исследование доказательств 1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 2. Третейский суд обязан непосредственно исследовать все имеющиеся по делу доказательства. Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их представителей. Полномочия представителя должны быть оформлены с соблюдением требований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 3. Сторонам должно быть заблаговременно и надлежащим образом вручено уведомление о времени и месте заседания третейского суда. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов, материалов и информация, которые представляются третейскому суду одной из сторон, должны быть переданы третейским судом другой стороне. Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое решение, должны быть переданы третейским судом сторонам. 4. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает дело в закрытом заседании. Статья 28. Права сторон Стороны, участвующие в третейском разбирательстве, имеют право: 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии; 2) представлять доказательства; 3) заявлять ходатайства, отвод третейским судьям; 4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяснения; 5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам; 6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны; 7) знакомиться с протоколом заседания третейского суда и подавать по нему письменные замечания; 8) ходатайствовать перед компетентным судом о принудительном исполнении решения третейского суда; 9) в установленных законом случаях обжаловать решение третейского суда. Статья 29. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или неявки сторон 1. Непредставление документов и иных материалов, а также неявка на заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются препятствием для третейского разбирательства и принятия решения третейским судом, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана им неуважительной. 2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как признание требований истца. Статья 30. Назначение и проведение экспертизы 1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон предоставления необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов. Третейский суд вправе решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта в третейском разбирательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы и участие эксперта, если эти вопросы не были специально оговорены сторонами. 2. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 3. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об этом просит любая из сторон или третейский суд считает это необходимым, должен после представления экспертного заключения принять участие в заседании третейского суда, на котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением. Статья 31. Протокол заседания третейского суда 1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда ведется протокол. 2. Протокол заседания третейского суда должен отражать все существенные моменты разбирательства дела. В протоколе заседания третейского суда указываются: 1) год, месяц, число и место заседания третейского суда; 2) время начала и окончания заседания третейского суда; 3) наименование третейского суда, рассматривающего дело, фамилии и инициалы третейских судей, секретаря заседания третейского суда; 4) наименование дела; 5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; 6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, представителям их процессуальных прав; 7) распоряжения председательствующего и определения, вынесенные третейским судом в зале заседания третейского суда; 8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и представителей; 9) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, пояснения специалистов; 10) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, киноматериалов; 11) содержание вопросов и ответов, имевших место в зале заседания третейского суда; 12) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, разъяснении порядка и срока их обжалования; 13) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с протоколом и подачи по нему замечаний; 14) дата составления протокола. 3. Протокол составляется секретарем заседания третейского суда, который назначается третейским судом по соглашению сторон третейского разбирательства либо в соответствии с регламентом постоянно действующего третейского суда. 4. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для дела. 5. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания заседания третейского суда. По сложным делам составление и подписание протокола заседания третейского суда могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через десять дней после окончания заседания третейского суда. 6. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их подписями. Статья 32. Содействие компетентного суда в предоставлении обеспечительных мер 1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми, о чем выносит определение. 2. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры. К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в третейский суд, а также документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и размере, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 3. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 4. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение по заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер. Глава 5. Решение третейского суда Статья 33. Обязательность решения третейского суда Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность исполнить решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. Статья 34. Принятие решения третейским судом 1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. Решение объявляется на заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно быть направлено сторонам в течение тридцати дней со дня объявления резолютивной части решения. Судья, не согласный с решением большинства членов третейского суда, вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе знакомиться с особым мнением третейского судьи. 2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения положений пункта 3 статьи 27 настоящего Закона. 3. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству Республики Казахстан и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, третейский суд прекращает разбирательство, по просьбе сторон и при отсутствии возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде решения третейского суда на согласованных условиях. Решение третейского суда на согласованных условиях выносится в соответствии с положениями статьи 35 настоящего Закона и содержит указание на то, что оно является решением третейского суда. Это решение третейского суда имеет такой же статус и действие как и любое решение третейского суда по существу спора. 4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства и вступает в силу в день, когда оно подписано третейским судьей (судьями). Статья 35. Форма и содержание решения третейского суда 1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение. 2. В решении третейского суда должны быть указаны: 1) дата принятия решения; 2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 21 настоящего Закона; 3) состав третейского суда и порядок его формирования; 4) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей с указанием полномочий; 5) обоснование компетенции третейского суда; 6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 7) сущность спора, заявления, ходатайства, объяснения участвующих в разбирательстве лиц; 8) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, нормативные правовые акты Республики Казахстан,