О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«единый оператор по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта;».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) в статье 1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) гид – физическое лицо, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан;»;

в подпункте 6) слова «в качестве индивидуального предпринимателя или наемного работника» исключить;

подпункт 7-1) исключить;

подпункт 8):

после слов «размещения туристов –» дополнить словами «объекты туризма, представляющие собой»;

после слов «используемые для» дополнить словом «временного»;

в подпункте 17) слова «объектов туристской деятельности» заменить словами «туристских ресурсов, в том числе объектов туризма,»;

подпункты 22) и 30) изложить в следующей редакции:

«22) туристские ресурсы – совокупность природных условий, объектов историко-культурного наследия, социально-экономических, рекреационных и иных факторов, представляющих собой потенциальную основу для осуществления туристской деятельности и формирования туристских услуг независимо от степени вовлеченности в хозяйственный оборот;»;

«30) экскурсовод – физическое лицо, профессионально подготовленное для проведения экскурсий туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан.»;

3) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

4) в статье 3:

в заголовке слова «и объекты туристской деятельности» заменить словами «туристской деятельности и объекты туризма»;

в подпункте 3) пункта 1 слова «, осуществляющие деятельность

в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Объекты туризма – специально созданные или приспособленные объекты, которые непосредственно используются туристами для временного проживания, перемещения, отдыха, оздоровления и культурного досуга.»;

5) подпункт 2) пункта 2 статьи 4 после слова «мест» дополнить словом «временного»;

6) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Визит-центр

1. Визит-центр – объект туризма, представляющий собой здание, сооружение либо помещение, предназначенное для распространения информации о туристском потенциале и предоставления туристских услуг.

2. Строительство, реконструкция, оснащение, содержание и эксплуатация визит-центра осуществляются субъектом предпринимательства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Визит-центр располагается на территории туристских ресурсов, туристских маршрутах и иных объектах туризма в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок и условия деятельности визит-центра, а также требования к его деятельности утверждаются уполномоченным органом.»;

7) пункты 5 и 7 статьи 6 дополнить словами «, включенных в туристский продукт»;

8) в статье 11:

в подпункте 20-5) слова «, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей,» исключить;

подпункт 20-11) дополнить словами «, а также требования, предъявляемые к туристскому продукту»;

в подпункте 20-14) слово «субсидирования» заменить словами «и размер субсидирования, требования к субсидированию»;

подпункты 20-15), 20-16), 20-18), 20-19) и 20-20) изложить в следующей редакции:

«20-15) утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции

визит-центров и мест размещения туристов, а также требования, предъявляемые к ним;

20-16) утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, а также перечень оборудования и техники для горнолыжных курортов, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;»;

«20-18) утверждает правила и размер субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских ресурсах и путях следования к ним, а также требования к санитарно-гигиеническим узлам, затраты на содержание которых подлежат субсидированию;

20-19) утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на строительство объектов придорожного сервиса, а также перечень таких объектов и требования, предъявляемые к ним;

20-20) утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих туристскую деятельность, на приобретение автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, а также требования к транспортным средствам, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;»;

дополнить подпунктом 20-27) следующего содержания:

«20-27) утверждает правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма;»;

9) в пункте 1 статьи 12:

подпункт 13-2) изложить в следующей редакции:

«13-2) организует профессиональную подготовку гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, за исключением гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, осуществляющих деятельность на территории города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан;»;

подпункт 13-5) после слова «объектов» дополнить словом «туризма»;

в подпункте 13-8) слова «объектов туристской деятельности» заменить словами «визит-центров и мест размещения туристов»;

дополнить подпунктами 13-17), 13-18) и 13-19) следующего содержания:

«13-17) осуществляет мониторинг неотчуждения и целевого использования визит-центров, мест размещения туристов, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса, автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, в течение пяти лет со дня получения субъектом предпринимательства возмещения части затрат, а также функционирования санитарно-гигиенических узлов в течение периода получения субсидирования части затрат, в том числе объектов туризма и субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан;

13-18) определяет пределы границ приоритетных туристских территорий;

13-19) обеспечивает включение направлений и мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в планы развития области, города республиканского значения и столицы, разрабатываемые в рамках документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;»;

10) в статье 14:

слово «Туристский» заменить словами «1. Туристский»;

слова «о Казахстане и его туристском потенциале, продвижения туристского продукта» заменить словами «о соответствующей административно-территориальной единице и ее туристском потенциале, продвижения туристских услуг»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Туристский информационный центр при продвижении туристского продукта на международном туристском рынке осуществляет взаимодействие с организацией, созданной Правительством Республики Казахстан в целях развития внутреннего и въездного туризма.»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Порядок и условия деятельности туристских информационных центров утверждаются уполномоченным органом.»;

11) в статье 14-1:

в пункте 1 слова «включенная в перечень объектов республиканского уровня карты туристификации» заменить словами «пределы которой определяются местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом Республики Казахстан»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Строительство объектов туризма, способных удовлетворить потребности туриста, на приоритетных туристских территориях и предоставление по ним инвестиционных преференций осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

12) статью 14-3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) координирует деятельность туристских информационных центров в части продвижения туристского продукта на международном туристском рынке, обеспечивает методическое и информационное сопровождение международной деятельности;»;

13) в абзаце четвертом части первой пункта 2 статьи 15 слова «, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей,» исключить;

14) в статье 15-3:

в пункте 1 слова «осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей,» исключить;

в пункте 3 слова «осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей,» исключить;

15) статью 21 после слов «прав и» дополнить словом «законных».

3. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:

1) в подпунктах 3) и 4) пункта 2 статьи 3 слова «объектами туристской деятельности» заменить словами «туристскими ресурсами, объектами туризма»;

2) в статье 13:

в подпункте 2-1) части первой пункта 1-1 слова «объектов туристской деятельности» заменить словами «туристских ресурсов, объектов туризма»;

в подпункте 2-2) пункта 2 слова «объектов туристской деятельности» заменить словами «туристских ресурсов, объектов туризма».

4. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

пункт 5 статьи 43 после слова «маршрутам,» дополнить словами «а также по нерегулярным перевозкам, организованным туристскими операторами,».

5. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

в подпункте 7) статьи 14 слова «без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве» заменить словами «без соответствующего указания номера и даты выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков или указания номера и даты заключенного договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве или договора о предоставлении гарантии в рамках реновации».

6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

в пункте 1 статьи 40:

в части седьмой слова «, за исключением горько-соленых рыбохозяйственных водоемов и (или) участков» исключить;

части восьмую и девятую изложить в следующей редакции:

«Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки местного значения, полностью расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности или во временном землепользовании физических и негосударственных юридических лиц, закрепляются за ними без проведения конкурса по их заявке решением территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства при условии их соответствия установленным квалификационным требованиям, за исключением горько-соленых рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.

Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, срок закрепления по которым истекает, предоставляются без проведения конкурса по заявке лиц, за которыми они ранее были закреплены, посредством продления договора при условии соответствия договорным обязательствам и плану развития субъектов рыбного хозяйства.»;

в части десятой слова «и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки» исключить;

часть двенадцатую дополнить словами «без проведения конкурса решением ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или его территориальных подразделений».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«4. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) подпункт 5) пункта 3 статьи 20 после слова «размещения» дополнить словом «визит-центров,»;

3) в статье 38:

в подпункте 1) пункта 1:

абзац второй после слова «предоставлению» дополнить словом «визит-центров,»;

в абзац четвертый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в подпункте 2) пункта 1-1 слова «детей дошкольного возраста» заменить словами «несовершеннолетних лиц»;

4) пункт 5 статьи 45 после слова «эксплуатация» дополнить словом «визит-центров,».

8. В Закон Республики Казахстан от 12 января

2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) в пункте 1 статьи 11:

часть первую после слов «Акмолинской области» дополнить словами «, в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу, в Талгарском районе Алматинской области, районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области»;

в части третьей слова «, за исключением случаев необходимости защиты особо охраняемых природных территорий, жизни и здоровья людей, а также случаев угрозы уничтожения и порчи объектов историко-культурного наследия, обеспечения нужд обороны и национальной безопасности страны, запрещается» заменить словами «осуществляется по согласованию с уполномоченным органом»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«При изменении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) не допускается исключение из границ таких территорий земельных участков, на которых организаторы игорного бизнеса осуществляют деятельность на основании лицензий.

Запрещается размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурного назначения, для нужд обороны и национальной безопасности.»;

2) статью 15 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов, размещенные в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу, в Талгарском районе Алматинской области, районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в пункте 33 приложения 3 слова «, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей» исключить.

10. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

1) в статье 1:

подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

«2-1) детско-юношеская спортивная школа – организация, реализующая образовательные программы дополнительного образования, направленные на развитие детского и юношеского спорта;»;

дополнить подпунктами 2-2), 2-3), 2-4) и 12-1) следующего содержания:

«2-2) государственный заказ в детско-юношеской спортивной школе – объем услуг, финансируемый государством в государственных детско-юношеских спортивных школах;

2-3) подушевой норматив финансирования в детско-юношеской спортивной школе – норматив финансового обеспечения гарантированной государственной стоимости обучения в государственных детско-юношеских спортивных школах;

2-4) спортивная секция для детей и юношества – занятие для укрепления здоровья и развития спортивных способностей детей и юношества, проводимое тренером, тренером-преподавателем или инструктором по физической культуре и спорту, организуемое на регулярной основе; »;

«12-1) цифровая платформа физической культуры и спорта – объект цифровизации, предназначенный для сбора, обработки и анализа административных и иных данных в области физической культуры и спорта, а также обеспечения информационного взаимодействия с другими объектами цифровизации;»;

2) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) внедрение современных инновационных и цифровых технологий для развития физической культуры и спорта.»;

3) статью 7 дополнить подпунктами 65-26), 65-27), 65-28) и 65-29) следующего содержания:

«65-26) разрабатывает и утверждает правила подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;

65-27) разрабатывает и утверждает методику подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;

65-28) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного заказа в государственных детско-юношеских спортивных школах;

65-29) разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения цифровой платформы физической культуры и спорта;»;

4) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) утверждает и размещает государственный заказ в государственных детско-юношеских спортивных школах;»;

5) дополнить статьей 42-1 следующего содержания:

«Статья 42-1. Цифровизация физической культуры и спорта

1. Субъекты физической культуры и спорта, указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, не являющиеся субъектами частного предпринимательства, обязаны обеспечить передачу данных на цифровую платформу физической культуры и спорта в объеме, сроке и форме, определяемых уполномоченным органом.

2. Субъекты физической культуры и спорта, указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, не являющиеся субъектами частного предпринимательства, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за качество, своевременность, достоверность и конфиденциальность данных, переданных на цифровую платформу физической культуры и спорта.»;

6) статью 49 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Финансирование государственных детско-юношеских спортивных школ осуществляется по государственному заказу в детско-юношеской спортивной школе и в объеме, определяемом методикой подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах и иными источниками, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.»;

7) статью 50-1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Единый оператор обязан проводить ежегодный аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве»:

заголовок главы 4 дополнить словами «и договор о долевом участии в жилищном строительстве в рамках реновации».

12. В Закон Республики Казахстан от 30 апреля

2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности»:

1) абзац двадцать четвертый подпункта 2) и абзац девятый подпункта 9) пункта 6 статьи 1 исключить;

2) абзац четвертый пункта 1 статьи 2 исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 3 марта 2025 года «Об особом статусе города Туркестана»:

1) подпункт 2) статьи 8 исключить;

2) в пункте 1 статьи 9:

подпункт 11) после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

в подпункте 17):

в абзац пятый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в абзаце восьмом слова «объектов туристской деятельности» заменить словами «визит-центров и мест размещения туристов».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 1, 6 и 10 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 1) и абзаца второго подпункта 2) пункта 13 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля

2026 года.

2. До введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан слова «объект цифровизации», «объектами цифровизации», «цифровых технологий» считать соответственно словами «объект информатизации», «объектами информатизации», «информационных технологий».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 марта 2026 года

№ 270-VІIІ ЗРК