Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года, совершенный в Москве 8 мая 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 марта 2026 года

№ 273-VІIІ ЗРК