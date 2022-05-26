Фото: inform.kz
Общество
Замакима Кызылординской области уволилась из-за родства с акимом города

Балжан Шаменова по собственному желанию освободила должность заместителя акима Кызылординской области. Об этом она сообщила на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В марте 2021 года была назначена заместителем акима области. За это время постаралась внести вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы боролись с пандемией. В этом направлении провели плодотворную работу», – сказала Балжан Шаменова.

По словам спикера, были приняты оптимальные решения совместно с профсоюзом по решению трудовых споров. 2021 год также стал годом борьбы с рисками для сферы образования.

«Как вы знаете, после назначения Нурлыбека Налибаева акимом Кызылординской области мне было поручено руководить экономическими, финансовыми вопросами региона. Однако в апреле сын родного брата Асылбек Шаменов был назначен акимом города. Когда он занимал пост акима Жалагашского района, напрямую взаимодействия не было. Поэтому противозаконных, противоправных действий не отмечалось. Однако в связи с назначением сына родного брата на пост акима Кызылорды приняла решение освободить пост заместителя акима Кызылординской области. Тем не менее, буду прилагать усилия для развития региона. Каждый государственный служащий с особым трепетом заботится о родной земле и вносит особый вклад в развитие региона», – добавила Шаменова.

Популярное

Все
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
ОСМС: мифы и реальность
Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков
Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа
Жизнь, наполненная музыкой
Игры для разума
Обсудили международный опыт
Майнишь дешево – плати дороже
Поддержка со стороны молодежи
Взрослым – мыслить здраво, детям – учиться плавать
Идти вперед, а не назад
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Общество , Культура
Ушел из жизни народный артист Казахстана Рубен Андриасян
Общество
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Общество
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Общество
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполня…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]