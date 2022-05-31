Замаскированную под маркетинговую компанию финпирамиду разоблачили в Нур-Султане

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды "Sincere Systems", замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Kazpravda.kz.

"Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников", - рассказали в АФМ.

Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью "Sincere Systems", просим обратиться по телефону доверия АФМ", - добавили в пресс-службе.