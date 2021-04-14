Запретить приватизацию Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС требует депутат от НПК

Экономика
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Сергей Решетников требует исключить из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, ТОО "AЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "AЭС Шульбинская ГЭС". Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

Депутат напомнил, что постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке. Согласно постановлению, помимо других объектов, приватизации подлежат Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанции, 100% долей которых владеет государство.

"Информация о приватизации этих гидросооружений уже имеет широкий общественный резонанс. Несомненно, для государства выгодно, чтобы станции были в частной собственности, так как должны снизиться затраты на их содержание, ремонт и эксплуатацию. Вместе с тем эти крупнейшие ГЭС страны являются сложнейшими технологическими сооружениями, которые призваны не только вырабатывать электроэнергию для всей Восточно-Казахстанской области, но и регулировать водную систему Иртыша, уровень Бухтарминского и Усть-Каменогорского водохранилищ. Их работа напрямую связана с накоплением и сохранением водных запасов, биологического баланса природных богатств реки Иртыш и прибрежных районов", – сказал депутат.

Кроме того, напомнил он, от работы ГЭС зависят как жизнеобеспечение городов, так и цены на электрическую энергию. По данным годового отчета за 2019 год, обе станции реализовали 3 млрд 593 млн кВт/ч при потреблении в ВКО 8,4 млрд кВт/ч, то есть почти половину всей потребляемой регионом электроэнергии.

"Хотелось бы отметить, что нагрузки на бюджет работа этих гидроэлектростанций не дает. За 2019 год валовый доход Усть-Каменогорской ГЭС составил 1,8 миллиарда тенге. Прибыль Шульбинской ГЭС – 1,2 миллиарда тенге. Все капитальные затраты и текущие расходы осуществляются за счет собственных средств, государственные инвестиции не привлекались. Утверждение предельных тарифов для электростанций остается за государством, это право не приватизируется. Но продажа частнику электростанции означает негласный переход к нему и права определения тарифа. Собственник двух ГЭС уже может диктовать свои условия", – подчеркнул Сергей Решетников.

Кроме того, депутат призвал не забывать о необходимости поддержания полной безопасности плотин, оборудования и технических сооружений.

"Опыта управления такими крупными ГЭС в РК у частных собственников не имеется. Зато есть печальный опыт передачи в частную собственность почти всех гидросооружений на небольших водохранилищах в сельской местности. В марте 2010 года это привело к трагедии в селе Кызылагаш. Прорыв плотины унес жизни 45 человек, из них 15 детей. После этого ЧП такие сооружения стали возвращать в собственность государства, создавать специальные госпредприятия для их обслуживания. При возникновении аварий на приватизируемых ГЭС в зону затопления попадет значительная часть областного центра, где на 2020 год численность населения составляла более 346 000 человек", – заявил Сергей Решетников.

Он напомнил, что ГЭС являются стратегическими объектами.

"По словам экспертов, данные предприятия не просто рентабельные, но и прибыльные. Зачем же продавать стратегическое государственное имущество, приносящее прибыль? Фракция Народной партии Казахстана предлагает внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" в части исключения из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, ТОО "AЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "AЭС Шульбинская ГЭС", – отметил депутат

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