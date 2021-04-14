Запретить приватизацию Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС требует депутат от НПК

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Сергей Решетников требует исключить из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, ТОО "AЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "AЭС Шульбинская ГЭС". Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Депутат напомнил, что постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке. Согласно постановлению, помимо других объектов, приватизации подлежат Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанции, 100% долей которых владеет государство.
"Информация о приватизации этих гидросооружений уже имеет широкий общественный резонанс. Несомненно, для государства выгодно, чтобы станции были в частной собственности, так как должны снизиться затраты на их содержание, ремонт и эксплуатацию. Вместе с тем эти крупнейшие ГЭС страны являются сложнейшими технологическими сооружениями, которые призваны не только вырабатывать электроэнергию для всей Восточно-Казахстанской области, но и регулировать водную систему Иртыша, уровень Бухтарминского и Усть-Каменогорского водохранилищ. Их работа напрямую связана с накоплением и сохранением водных запасов, биологического баланса природных богатств реки Иртыш и прибрежных районов", – сказал депутат.
Кроме того, напомнил он, от работы ГЭС зависят как жизнеобеспечение городов, так и цены на электрическую энергию. По данным годового отчета за 2019 год, обе станции реализовали 3 млрд 593 млн кВт/ч при потреблении в ВКО 8,4 млрд кВт/ч, то есть почти половину всей потребляемой регионом электроэнергии.
"Хотелось бы отметить, что нагрузки на бюджет работа этих гидроэлектростанций не дает. За 2019 год валовый доход Усть-Каменогорской ГЭС составил 1,8 миллиарда тенге. Прибыль Шульбинской ГЭС – 1,2 миллиарда тенге. Все капитальные затраты и текущие расходы осуществляются за счет собственных средств, государственные инвестиции не привлекались. Утверждение предельных тарифов для электростанций остается за государством, это право не приватизируется. Но продажа частнику электростанции означает негласный переход к нему и права определения тарифа. Собственник двух ГЭС уже может диктовать свои условия", – подчеркнул Сергей Решетников.
Кроме того, депутат призвал не забывать о необходимости поддержания полной безопасности плотин, оборудования и технических сооружений.
"Опыта управления такими крупными ГЭС в РК у частных собственников не имеется. Зато есть печальный опыт передачи в частную собственность почти всех гидросооружений на небольших водохранилищах в сельской местности. В марте 2010 года это привело к трагедии в селе Кызылагаш. Прорыв плотины унес жизни 45 человек, из них 15 детей. После этого ЧП такие сооружения стали возвращать в собственность государства, создавать специальные госпредприятия для их обслуживания. При возникновении аварий на приватизируемых ГЭС в зону затопления попадет значительная часть областного центра, где на 2020 год численность населения составляла более 346 000 человек", – заявил Сергей Решетников.
Он напомнил, что ГЭС являются стратегическими объектами.
"По словам экспертов, данные предприятия не просто рентабельные, но и прибыльные. Зачем же продавать стратегическое государственное имущество, приносящее прибыль? Фракция Народной партии Казахстана предлагает внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" в части исключения из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, ТОО "AЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "AЭС Шульбинская ГЭС", – отметил депутат