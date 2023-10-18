Запретный плод сладок

Общественники провели опрос и совместно c экспертами пришли к выводу, что гораздо эффективнее не запрещать, а регулировать. Но обо всем по порядку...

История о запрете кальяна в стране началась 10 лет назад. Еще с 14 марта 2013 года государственный санитарный врач своим постановлением запретил курить кальян в общественных местах. Поводом для этого послужила проведенная санитарно-эпидемиологическая экспертиза курительных трубок, кальянных жидкостей и их емкостей. По результатам исследований в них были обнаружены кишечные и синегнойные палочки, золотис­тый стафилококк, дрожжи, а также грибки, которые опасны для здоровья человека. Кальян приравняли к табачным изделиям. Основание тому есть: кальянная смесь на 30% состоит из табака. И даже те смеси, где его нет, тоже содержат никотин.

Общественные места в документе были четко обозначены: кинотеатры, театры, цирк, музеи, библиотеки, лектории, концертные, смотровые и выс­тавочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки. Неустановленные места в поездах местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного транспорта, а также салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта также вошли в «запретный» список.

Нельзя было «дымить» и в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, государственных органах и организациях, а также на рабочем месте и в подъездах домов.

Но закон и постановление – вещи разные. Поэтому данному запрету вскоре придали более высокий юридический статус, приняв в 2020 году поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» (п. 5 ст. 110) согласно которым перечень мест, запрещенных для курения, был расширен. Свободными от дыма стали крытые автобусные остановки, детские площадки, метро и подземные переходы. Фактически был установлен полный запрет на кальяны. Желающие таким образом расслабиться могли это сделать лишь у себя дома.

Несмотря на табу, действующее уже четыре года, кальяны продолжают курить в барах и ресторанах, а «подпольная» сфера расцветает. Доказательство тому – отечественные кальянные мастера считаются одними из лучших в мире.

Общественный фонд «Стратегия» провел исследование в Алматы и Шымкенте с июля по август 2023 года среди предпринимателей, потребителей кальянов в заведениях общественного питания и представителей экспертного сообщества.

Изучение данного вопроса показало, что кальян стал частью культуры, особенно в молодежной среде в возрасте от 21 до 30 лет. Почти половина участников исследования, а именно 45,8%, заявили, что курят кальян несколько раз в месяц, причем они не отметили, что сталкиваются с какими-либо проблемами при этом. Потребляет кальяны в обычных кафе и ресторанах 57,9% опрошенных, пятая часть – в специализированных кальянных.

Как констатировала руководитель исследования, глава ОФ «Стратегия» Гульмира Илеуова, запретительная мера показала свою полную неэффективность и нежизнеспособность. К примеру, в Шымкенте доступность заведений, где можно курить кальян, достигает 100%. То есть данная услуга есть везде. В Алматы кальян доступен в 53,3% заведений.

По оценкам опрошенных участников рынка, введенный запрет на практике превратился в профанацию и имитацию. Многие даже не знают о его существовании.

– Опрос показал, что большинство его участников, 62,5%, вообще не знают, что согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» в Казахстане действует запрет на курение кальяна в общественных местах. Основная доля неинформированных составляют респонденты из Шымкента (93,3%). Среди участников-алматинцев, напротив, 68,3% сказали, что знают о данном запрете, – уточнила глава фонда.

Исследование также продемонстрировало, что в стране процветает масштабный теневой рынок кальянного табака. По оценкам опрошенных экспертов, около 80% ввозится в Казахстан свободно, без уплаты акциза.

– Ключевой парадокс, который выявило наше исследование, заключается в том, что запрет на курение кальянов есть, но есть и объективная экономическая реальность: Казахстан находится в едином экономическом пространстве ЕАЭС. У наших соседей, крупнейших производителей кальянных табаков и смесей, этот бизнес не только процветает, но и регламентируется, а значит, ввоз никто не ограничивает, – отметила Гульмира Илеуова.

Таким образом, вместо цивилизованного регулирования в рамках ЕАЭС в Казахстане используются коррупционные схемы. В ходе опроса представители кальянной индустрии отмечали, что если бы рынок строго регламентировался, а размер акциза не был высоким, то у бизнеса была бы заинтересованность платить его, а не прибегать к теневым схемам. К слову, коррупция – один из главных факторов того, что законодательное «табу» не работает. Многие рестораторы говорили, что за определенную плату договариваются с полицейскими. Некоторые опрошенные связывают неэффективность запрета с влиянием и авторитетом хозяев заведений.

Но даже если платить штрафы официально, то это не является проблемой, поскольку они мизерные для владельцев бизнеса. Максимальный штраф – 30 МРП (104 тыс. тенге). Такую сумму среднее кафе может заработать на кальянах за несколько дней. Средний же штраф составляет от 15–20 тыс. тенге, что с избытком компенсируется за один вечер работы заведения.

– Запрет продвигает Минздрав, а контроль должны осуществлять правоохранительные органы, которые в силу массовости этого явления не хотят этим заниматься. Один из респондентов, представителей бизнес-среды, отметил: «Мне кажется, людей не хватает, чтобы это все контролировать». В итоге возникает низовая коррупция. Полицейских нельзя отследить в момент их договоренностей, – говорит Гульмира Илеуова.

Эксперты ОФ «Стратегия» считают, что действующий мораторий на проверку МСБ только на руку тем, кто предоставляет нелегальные услуги.

Авторы исследования пришли к выводу, что запрет не снизил доступности кальяна и не создал проблем желающим покурить его в общественных местах.

– Запреты не работают не только в Казахстане, они в целом не работают. Мы проводили одно исследование по курению. Десять лет назад в стране курило примерно 30% от выборки, сейчас, несмотря на всю борьбу и запреты, столько же. Взрослые люди старше 50 лет, четвертая часть опрошенных, потребляет кальян, чтобы расслабиться. Это тоже новая мода и культура. Когда это входит в привычку, бороться просто бессмысленно. Всегда будут заменители. Недавно в Алматы прошел фест кальянщиков. К нам из России приезжали тренеры, было шоу. Какие-то параллельные реальности: запрет – и то, что это процветает как культура и входит в досуговую деятельность наших сограждан, – констатирует руководитель исследования, глава ОФ «Стратегия» Гульмира Илеуова.

Также она подчеркнула, что исследование было проведено лишь в двух городах, и его результаты никак не распространяются на всю страну. Тем не менее Алматы, можно сказать «законодатель моды» для всего Казахстана, и все «тренды» идут оттуда. А значит, в других городах ситуация мало чем отличается.

Очевидно одно слабое звено здесь – правоприменительная практика, поэтому запрет не работает, а вся сфера выведена в тень. Но если закон неэффективен, то нужно пойти от противного – отрегулировать рынок, ввести акцизы, обязать заведения отображать кальян в чеке и платить налоги за данный вид услуг, контролировать недопущение предоставления услуг кальяна лицам младше 21 года. Именно такие предложения звучали от участников опроса и экспертного сообщества.

– Если присутствует голос отрасли, то нужно посчитать, нужны экономисты, финансисты, чтобы оценили выгоду, которую государство могло бы получить по итогам хотя бы какого-то более осмысленного отношения к этому виду деятельности, – считает Гульмира Илеуова.

История с кальяном наглядно демонстрирует, что любой запрет должен эффективно исполняться. В последние годы в Казахстане все чаще принимают запретительные законы: запрет на самокаты, на вейпы, на очереди – энергетики… Общественники недоумевают – в чем смысл всех этих мер, если по принятым правовым актам нет должного регулирования и контроля? Результат только один: непродуманные запреты ведут к появлению коррупционных схем, а также уводят бизнес в тень.

От инфекций до рака

В свою очередь медики еще раз напоминают, что курение кальяна не такое уж безвредное увлечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, одна порция равна ста выкуренным сигаретам.

– Курение кальяна нанасит очень большой вред организму. В первую очередь страдает система органов дыхания. При курении образуется холодный и влажный дым, способствующий его глубокому затягиванию, он проникает в большей степени в нижние дыхательные пути, что приводит к хроническим воспалительным заболеваниям легких и нарушению защитных свойств слизистой оболочки, а затем к частым простудным инфекционным заболеваниям. Курильщику кальяна его дым кажется ароматным и довольно мягким, но при попадании в легкие он сильно раздражает ткани. Эти очаги воспаления не успевают заживать, если курить кальян слишком часто, что способствует развитию хронических заболеваний легких, – говорит заведующий отделением пульмонологии городской многопрофильной больницы № 2 города Астаны, пульмонолог высшей категорий Мейржан Абишев.

У курильщиков кальяна в организме уровень оксида углерода выше нормы, а это увеличивает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

– В процессе этого увлечения наблюдалось снижение эластичности кровеносных сосудов, что приводит к ишемической болезни сердца, возрастала относительная концентрация тропонина-І и натрийуретического пептида В-типа, что говорит о повреждении кардиомиоцитов, а это риск инфаркта миокарда. Во время курения кальяна начинает в избытке выделяться слюна, желудочный сок, повышается его кислотность. Все эти факторы могут приводить к развитию заболеваний ЖКТ. Страдает эндокринная система – угнетение синтеза половых гормонов, снижение полового влечения, импотенция. Также доказано влияние кальяна на рост раковых эмбриональных антигенов в крови, что способствует развитию онкозаболеваний, – констатировал врач-пульмонолог.

Угарный газ, который находится в кальянном дыме, при поступлении в организм связывается с гемоглобином (переносчик кислорода к клеткам) и образует карбоксигемоглобин, вследствие чего нарушается транспортировка кислорода и развивается гипоксия органов. Полициклические ароматические углеводороды (бензапирен, хризен, антрацен и другие), которые содержатся в кальянной смеси, являются канцерогенами первого класса опасности, обладают свойствами кумуляции, то есть способны накапливаться в организме. Это приводит к раку легких. Помимо этого, они обладают мутагенным действием, то есть вызывают мутации ДНК.

Нельзя забывать и о том, что кальян – переносчик многих инфекционных заболеваний.

По словам медиков, зависимость от курения кальяна, несомненно, есть.

– Были проведены исследования, где сравнивали содержаниек никотина в сигаретах и кальяне. В одной сигарете содержится 0,8 миллиграмм никотина, в то время как в одной заправке кальяна – 6,25. Никотин обладает сильным нейротоксическим действием, оседает на ацетилхолиновых рецепторах нейромедиаторов, которые участвуют в прохождении электрических сигналов между нейронами. Последствия данного явления – организм и мозг работают быстрее. Именно поэтому у курильщиков больше энергии. Благодаря таким реакциям организма, человек испытывает чувство эйфории, – отмечает Мейржан Абишев.

Более того, пассивные курильщики кальяна подвергают свое здоровье той же опасности, что и в помещении с табачным дымом, поскольку в процессе горения углей и табака выделяются химические вещества.