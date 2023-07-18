Зарплаты выросли у работников природоохранных служб Казахстана

С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100% надбавку к должностному окладу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

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Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий труда работников природоохранных служб.

Документом предусматривается установление доплат за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и так далее.

С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 тысячи до 320 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.

В целом повышение зарплаты затронет 12 876 работников.

Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.