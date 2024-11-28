Заседание казахстанско-российского экспертного совета прошло в Астане

Сегодня в Астане прошло очередное заседание казахстанско-российского экспертного совета на тему «Казахстан и Россия: укрепление двустороннего сотрудничества»

Фото: facebook.com/Baurzhan Auken

Мероприятие, организованное Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) и Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО), стало значимой экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Как отметил глава государства на пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Россия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана, обеспечивая почти 20% внешней торговли нашей страны. Это подчеркивает стратегическую важность углубления сотрудничества с Россией для обеспечения экономической стабильности нашей страны.

На заседании обсуждались вопросы экономического и энергетического сотрудничества, рационального использования природных ресурсов, климатической повестки, а также укрепления взаимодействия в сфере образования, науки и молодежной политики. Также особое внимание было уделено вопросам глобализации, цифровизации экономики, урбанизации и стратегического прогнозирования будущего. Обсуждения также заложили основу для дальнейшего углубления двустороннего диалога и формирования повестки будущих встреч.

В мероприятии приняли участие представители таких организаций, как АО «Институт экономических исследований», МГИМО, «KAZENERGY», Центр прикладных исследований «TALAP», ВЭБ РФ, АО «Самрук-Қазына», Международный университет Астана и Центр актуальных исследований «Альтернатива».

Проведенное заседание подтвердило значимость экспертного диалога между Казахстаном и Россией, способствуя укреплению двусторонних связей, их дальнейшему развитию во всех ключевых сферах и оптимизации процессов в рамках ЕАЭС.