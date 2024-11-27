Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, находящийся в Астане с государственным визитом, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Приветствуя участников, президент Казахстана отметил, что за два десятилетия Форум превратился в эффективную площадку, где задается тон укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

– Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленной кооперации демонстрирует стабильную динамику роста. Действительно, товарооборот растет. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 млрд долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем прямых российских инвестиций приблизился к 25 млрд долларов. Существенно вырос ежегодный приток инвестиций, увеличившись по итогам прошлого года в два раза – до 3 млрд долларов. В Казахстане успешно функционируют 23 тыс. российских и совместных компаний, что составляет почти половину всех наших предприятий с иностранным участием, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении глава нашего государства подробно остановился на ключевых вопросах межотраслевого взаимодействия двух стран. По его мнению, сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня.

– Вместе с компанией «Лукойл» мы приступили к разработке крупного морского месторождения «Каламкас-море – Хазар». Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией «Сибур» в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны. В сентябре текущего года началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Совместно с компанией «Татнефть» реализуется проект по выпуску бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год. Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан, – отметил президент.

Он сообщил, что год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России, реализация которого позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере.

– Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии, – заметил глава государства.

По его словам, в текущем году исполнилось пять лет с начала реализации Программы совместных действий в области производственной кооперации. В рамках программы было реализовано 93 совместных проекта с общим объемом инвестиций почти 18,5 млрд долларов, что позволило создать более 22 тыс. рабочих мест.

– В этом году при участии «Татнефти» в городе Сарани был запущен завод по производству шин проектной мощностью 3,5 млн единиц в год. В сотрудничестве с компанией «КАМАЗ» углубляется локализация производства машиностроительного оборудования. В октябре текущего года в Костанае состоялся запуск масштабного проекта по производству чугунного литья мощностью до 40 тыс. тонн в год. В следующем году ожидается открытие завода по выпуску компонентов ведущих мостов. В настоящее время реализуется еще 49 проектов с общим объемом инвестиций более 29,5 млрд долларов и созданием порядка 20 тыс. рабочих мест. Так, компаниями «ЕвроХим» и «Уралхим» в Жамбылской области реализуются масштабные проекты по производству минеральных удобрений, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено далее, Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в агропромышленной сфере.

– В этом году наши аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур – почти 27 млн тонн. Это особенно символично в год 70-летнего юбилея с начала освоения казахстанской целины. Кроме того, мы начали реализацию целого ряда масштабных проектов, направленных на снижение импортозависимости по ключевым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тыс. тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тыс. тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик, которые смогут производить 850 млн яиц в год. В агропромышленной сфере наши страны обладают поистине колоссальным экспортным потенциалом. Убежден, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Это наносит очевидный вред интеграции. Напротив, мы можем объединить усилия, чтобы стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран, – сказал президент Казахстана.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление транспортно-логистического каркаса на всем евразийском пространстве. По его мнению, для Казахстана, как и для России, это имеет стратегическое значение. Наша страна до 2030 года намерена отремонтировать 11 тыс. и построить более 5 тыс. километров новых железных дорог.

– Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и «сухих портов». Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятино на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казахстанском терминале в китайском городе Сиане. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай – Казахстан – Россия, – подчеркнул глава нашего государства.

Президент также затронул вопросы развития туристического сектора. Он сообщил, что Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 86 государств и имеет прямое авиасообщение с 31 страной мира. Кроме того, принимаются последовательные меры для повышения транспортной доступности ключевых курортных зон.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что совместные усилия по расширению торгово-экономического сотрудничества позволяют сторонам адаптироваться к современным вызовам и создают прочную основу для устойчивого роста экономик двух стран.

– Нужно сохранить заданный высокий уровень нашего многогранного взаимодействия. Важно продолжать работу по упрощению трансграничных процедур и устранению торгово-логистических барьеров, чтобы обеспечить благоприятные условия для казахстанского и российского бизнеса. Уверен, подписанный в рамках Форума солидный пакет соглашений, а также высказанные конкретные инициативы не только раскроют существенный потенциал межрегиональной кооперации, но и придадут мощный импульс развитию экономик наших стран, – подытожил свое выступление глава государства.

На пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев.