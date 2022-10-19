Здоровые привычки

Новая программа ЗОЖ успешно стартовала в школах Казахстана.

В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная запус­ку новой программы ЗОЖ для школьников Казахстана «Здоровое питание от А до Я». Вместе с учителями и родителями проект поможет сформировать у детей здоровые пищевые привычки с начальной школы. В мероприятии приняли активное участие представители управлений образования Алматы и Астаны, специалисты Казахской академии питания, директора школ, родители и авторы курса.

В новом учебном году школьники вышеназванных городов начнут обучение по учебно-методическому комплексу «Здоровое питание от А до Я», который в доступной и интересной форме рассказывает детям и родителям, что вкусно питаться и вести здоровый образ жизни – легко и увлекательно. Проект очень актуален: низкая осведомленность о правильном питании среди детей, родителей и учителей приводит к росту числа несовершеннолетних с избыточным весом и ожирением.

Недавние исследования, проведенные различными международными и государственными организациями среди казах­станских школьников, показали, что каждое третье заболевание приходится на заболевания желудочно-кишечного тракта, а каждый пятый ребенок девяти лет уже страдает от ожирения. Именно поэтому нужны эффективные программы на уровне системы образования.

Курс будет преподаваться в школе как элективный предмет, но его безусловное преимущество – возможность дома пройти с родителями все уроки в формате онлайн на портале interneturok.ru.

– Современная обработка пищи приводит к значительной потере биологической ценности в продуктах питания. Еще 40–50 лет назад от пищи человек получал гораздо больше пользы. Именно поэтому крайне важно в нынешней ситуации следить за своим рационом. По данным ВОЗ, 60% болезней в мире связаны с неправильным питанием. Это характерно и для нашей страны, особенно для детей. Правильное питание должно отвечать всем требованиям психического и физического развития ребенка, обеспечивать организм белками, жирами, витаминами, макро- и микроэлементами, – говорит профессор, доктор биологических наук Юрий Синявский.

Если в 1995 году детей с избыточной массой тела было лишь 9%, то сегодня этот показатель вырос до 25%. И связано это не с недостатком продуктов питания, а с нарушением его структуры: чрезмерное употребление углеводов, нехватка белка и жиров животного происхождения, клетчатки. Отсюда рост различных заболеваний: ожирение, диабет, гипертония. Введение в образовательный процесс уроков о здоровом питании будет способствовать решению этих задач и проблемы отсутствия информированности у педагогов, родителей и самих детей в вопросах правильного рациона.

– Будучи социально ориентированным бизнесом, который напрямую связан с производством полезных продуктов питания, наша компания инициировала создание образовательного проекта «Здоровое питание от А до Я» и заручилась поддержкой государства. При содействии компании рабочая группа управления образования Алматы совместно с Казахской академией питания разработала полноценный элективный курс для учащихся четвертых классов, – рассказал Тиаго Карнейро Дос Сантос, генеральный директор компании по производству продуктов питания, генерального спонсора социального проекта.

Заместитель директора городского научно-методического центра новых технологий в образовании управления образования Алматы Назгуль Биболова назвала один из главных плюсов данного проекта: в нем задействованы совершенно новые механизмы мотивации ребенка на здоровое питание.

– Курс является интерактивным, что само по себе важно и интересно для детей, реально может их увлечь. Создавая условия и обеспечивая знания школьникам по вопросам здорового питания, мы все вместе растим здоровое поколение и формируем успешных граждан. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект получил развитие по всей стране, – сказала она.

В конце мероприятия между компанией-спонсором и представителями управлений образования, Ассоциации частных организаций образования был подписан меморандум о сотрудничестве по проектам, направленным на популяризацию здорового питания и проведению различных мероприя­тий, связанных с ЗОЖ. Планируется, что проект «Здоровое питание от А до Я» масштабируется и будет реализован по всей стране.