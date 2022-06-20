Свежий выпуск
Здравоохранение на подъеме
Серик Кабдулов

В Комплексный план социально-экономического развития Атыраус­кой области на 2021–2025 годы внесено строительство 14 медицинских учреждений. В настоящее время четыре из них – на стадии реализации.

– В городе Атырау в микрорайо­нах «Оркен» и «Нурсая», помимо имеющихся городских поликлиник № 4 и 5, планируется строительство двух поликлиник на 250 мест каждая. Проектно-сметная документация уже разработана. В планах – строительство центра психического здоровья на 250 пациентов. Строительные работы начнутся в четвертом квартале текущего года, – рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

На сегодняшний день в проект строи­тельства станции скорой помощи в Атырау с тремя подстанциями внесена корректировка, сейчас он проходит экс­пертизу в департаменте внутреннего аудита. Строительство начнется уже в этом году. Также запланировано строи­тельство радиологического корпуса при онкологическом диспансере. Уже началась разработка ПСД.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Неравенство – качество роста национальных экономик
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Не утонуть в водовороте проблем
Город отмечает день рождения
В завершение сезона
Дань уважения матери
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Напрямую: вопрос – ответ
Аттестат в будущее
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
Высокая миссия курултая
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Пространство для диалога
Здоровая нация
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Центр единства
Свежий выпуск
Высокая миссия курултая
Свежий выпуск
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Свежий выпуск
Вместе преодолевать трудности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]