Свежий выпуск Здравоохранение на подъеме 20 июня 2022 г. 1:18 Серик Кабдулов В Комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021–2025 годы внесено строительство 14 медицинских учреждений. В настоящее время четыре из них – на стадии реализации. – В городе Атырау в микрорайонах «Оркен» и «Нурсая», помимо имеющихся городских поликлиник № 4 и 5, планируется строительство двух поликлиник на 250 мест каждая. Проектно-сметная документация уже разработана. В планах – строительство центра психического здоровья на 250 пациентов. Строительные работы начнутся в четвертом квартале текущего года, – рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев. На сегодняшний день в проект строительства станции скорой помощи в Атырау с тремя подстанциями внесена корректировка, сейчас он проходит экспертизу в департаменте внутреннего аудита. Строительство начнется уже в этом году. Также запланировано строительство радиологического корпуса при онкологическом диспансере. Уже началась разработка ПСД.