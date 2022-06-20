Здравоохранение на подъеме

В Комплексный план социально-экономического развития Атыраус­кой области на 2021–2025 годы внесено строительство 14 медицинских учреждений. В настоящее время четыре из них – на стадии реализации.

– В городе Атырау в микрорайо­нах «Оркен» и «Нурсая», помимо имеющихся городских поликлиник № 4 и 5, планируется строительство двух поликлиник на 250 мест каждая. Проектно-сметная документация уже разработана. В планах – строительство центра психического здоровья на 250 пациентов. Строительные работы начнутся в четвертом квартале текущего года, – рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

На сегодняшний день в проект строи­тельства станции скорой помощи в Атырау с тремя подстанциями внесена корректировка, сейчас он проходит экс­пертизу в департаменте внутреннего аудита. Строительство начнется уже в этом году. Также запланировано строи­тельство радиологического корпуса при онкологическом диспансере. Уже началась разработка ПСД.