«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика

Касым-Жомарт Токаев принял участие в 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

«Декарбонизация экономики. Внедрение низкоуглеродных технологий в целях соблюдения экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG)» – такой стала тема новой встречи членов Совета иностранных инвесторов (СИИ), которая прошла в казахстанской столице под председательством Касым-Жомарта Токаева. Участие в ней приняли главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Открывая 34-е пленарное заседание СИИ, Глава государства отметил, что проходит оно на фоне крайне напряженной меж­дународной обстановки.

– Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней.

В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность, – подчеркнул Президент.

Обращаясь к инвесторам, Касым-Жомарт Токаев акцентировал, что Казахстан вступил в новый этап развития. В стране последовательно реализуется масштабная программа демократических реформ, на общенациональном референдуме 5 июня граждане поддержали проект изменений и дополнений в Конституцию.

– При этом мы убеждены, что осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями. Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития. Поэтому мы реализуем новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этой связи особое внимание мы также уделяем системному улучшению инвестиционного климата, – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что тема 34-го заседания СИИ актуальна как никогда. Ощутимые климатические изменения наблюдаются уже во всем мире, и прогнозы экспертов остаются неутешительными. Есть серьезные риски снижения урожайности пшеницы и доступности водных ресурсов. Все это, убежден Глава государства, требует принятия безотлагательных системных мер.

– На сегодня 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе. Это основной фактор, который оказывает негативное влияние на климат страны, поэтому модернизация энергетической отрасли имеет для нас определяющее значение, – отметил Касым-Жомарт

Токаев. – Помимо климатических и технологических вызовов актуальность перехода на возобновляемые источники энергии в мире резко повысил новый геополитический контекст. С другой стороны, стремление к энергетической независимости подталкивает ряд стран к разконсервации угольных шахт и возобновлению работы угольных электростанций. В результате мы видим, что в некоторых государствах политика декарбонизации вступила в явное противоречие с политикой обеспечения энергетической безопасности.

Инвестклимат и углеродная нейтральность

Как заявил Президент на заседании СИИ, дальнейшее улучшение инвестиционного климата и системы защиты законных прав инвесторов являются стратегическими задачами нашего государства.

– Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвес­тиций в Центральной Азии. В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 миллиардов долларов, что на 38% больше, чем годом ранее. Примечательно, что свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики. Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать все, чтобы безукоризненно выполнять все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только усиливать. В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или же создание совместных предприятий, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна нацелена на развитие инноваций и повышение уровня человеческого капитала.

– Считаю, что здесь свою роль должен сыграть Совет иностранных инвесторов, особенно в части поиска взаимовыгодных решений и обмена опытом по актуальным направлениям сотрудничества. Правительству совместно с Советом необходимо провести анализ и выработать практические меры по решению этих вопросов, – считает Президент.

Он также добавил, что системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться масштабными реформами. Речь идет о развитии честной конкуренции, искоренении коррупции, эффективном государственном управлении, повышении качества человеческого капитала, реформировании судебной системы.

– По моему поручению Высший совет по реформам работает над дальнейшей модернизацией судебной системы. Новые подходы в этой сфере скоро станут известны. Все эти меры в значительной степени улучшат бизнес-климат и укрепят систему защиты инвесторов, равно как и создадут огромные экономические возможности для инвестиций. Воспользоваться этими возможностями я приглашаю членов Совета и наблюдателей. Призываю вас принять активное участие в развитии экономики Нового Казахстана, – обратился Президент к инвесторам.

Большое внимание в выступ­лении Главы государства было уделено усилиям по достижению Казахстаном углеродной нейтральности до 2060 года. Он сообщил о разработке проекта соответствующей стратегии, которая предусматривает масштабные экономические, технологические и социальные преобразования и должна быть принята до конца текущего года.

Президент напомнил о намерении Европейского союза к 2030-му сократить выбросы парниковых газов на 55% и достичь углеродной нейтральности к 2050-му. При этом он обратил внимание на то, что с 2026 года казахстанские экс­портеры будут оплачивать в бюджет ЕС пограничный углеродный налог, а это может сказаться на конкурентоспособности отечественной продукции.

В данном контексте Касым-Жомарт­ Токаев подробно остановился на принимаемых мерах по снижению углеродоемкости экономики страны и предотвращению экономических потерь.

В частности, он сообщил о проводимой Правительством работе по сближению национальной системы торговли выбросами с европейской.

– Следует ускорить пересмотр методологии расчета удельных коэффициентов на выбросы парниковых газов в сторону их ужесточения. Подход по расчету должен быть аналогичен европейскому – на основе 10 наилучших производств в отрасли. Необходимо учесть не только основные, но и вспомогательные виды производства, а также расширить охват секторов экономики, аналогичных с СТВ Евросоюза. Прошу членов Совета оказать практическое содействие. Эту работу необходимо завершить уже в следующем году, – подчерк­нул Глава государства.

Также он указал на необходимость поэтапного перехода на платное распределение квот для экспортоориентированных отрас­лей экономики. Отечественная система торговли квотами должна опираться на достоверные данные по измерению и верификации выбросов парниковых газов, подчерк­нул Президент.

– Однако на практике мы видим совершенно другую картину, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Органы по валидации и верификации выбросов парниковых газов не выезжают на площадки операторов установок, заверяя предоставляемые отчеты удаленно. Таким образом в разных регионах страны ими может быть одновременно верифицировано порядка 20 отчетов. Это вызывает большие сомнения в достовернос­ти подобных отчетов. Поэтому поручаю Правительству принять действенные меры для усиления ответственности и компетентности органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов.

Упомянул Глава государства и о принятии нового Экологического кодекса, нацеленного на стимулирование поэтапной подготовительной работы к «большому энергетическому переходу».

– Документ предоставляет предприятиям возможность модернизировать производство за счет полного освобождения от экологических платежей. В свою очередь крупные промышленные предприя­тия обязаны с 1 января 2023 года установить автоматизированные системы мониторинга выбросов. Это поможет нам получить объективную картину о состоянии атмосферного воздуха. Поручаю Правительству обеспечить своевременное и качественное исполнение данного требования, – сказал Президент.

Деревья, газ, ВИЭ, АЭС

Далее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в успешном противодействии существующим климатическим рискам очень важна последовательная работа по озеленению территорий, созданию новых лесных массивов. В Казах­стане этому вопросу уделяется особое внимание. По поручению Главы государства до 2025 года в стране планируется высадить 2 млрд деревьев.

– В прошлом году было высажено 138 миллионов деревьев, а в этом – 280 миллионов штук. Но эти темпы недостаточны, нужно ускоряться. Призываю членов Совета поддержать данную инициативу и внести свой весомый вклад в это дело, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще один важнейший вопрос – развитие газовой отрасли, которая играет ключевую роль в снижении использования угля. В Казахстане уровень газификации, по информации Президента, достиг 53% – почти 10 млн казахстанцев получили доступ к газу.

Сейчас потребление газа внутри страны растет очень быстро, что в первую очередь связано с переводом на него алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий.

– Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Хочу подчеркнуть: обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу Правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. Кроме того, Правительству следует в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в один миллиард кубометров, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание Глава государства уделил вопросу развития возобновляемых и альтернативных источников энергии (ВИЭ), подчеркнув, что в этой области у нашей страны есть колоссальный потенциал.

Сейчас в Казахстане поставлена задача довести долю ВИЭ в энергобалансе страны как минимум до 15% к 2030 году. Для этого, по словам Президента, государство совершенствует нормативную среду, создает максимально привлекательные условия для инвесторов.

– Одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов является использование атомной энергии. К тому же в условиях нестабильности возобновляе­мой энергетики и ограниченности производства газа, «мирный атом» выступает единственным источником непрерывной базовой генерации. Казахстан имеет ряд конкурент­ных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Европейский союз включил в перечень «зеленых» технологий. Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя свое выступление, Глава Казахстана отметил, что борьба с глобальным изменением климата, снижение углеродного следа в экономике требуют значительных и долгосрочных инвестиций, консолидации усилий государства и бизнеса. Он призвал членов Совета активизировать действия по реализации «зеленых» проектов, мобилизации ESG-инвестиций и достижению Целей устойчивого развития.

Развивая сотрудничество

На необходимости объединения усилий в продвижении принципов углеродной нейтральности и важности «зеленых» инвестиций акцентировали внимание и другие участники заседания.

Сопредседатель СИИ, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо напомнила, что в 2022 году отмечается 30 лет установления сотрудничества между Казахстаном­ и ЕБРР. За эти годы банк инвестировал 10,3 млрд долларов в почти 300 проектов в различных отраслях национальной экономики.

Она также отметила: многие страны сейчас ускоряют работу по декарбонизации, и подчеркнула, что Казахстан был первым в своем регионе, кто взял обязательство достичь углеродной нейтральнос­ти к 2060 году.

Одиль Рено-Бассо обозначила три основополагающих принципа развития для достижения низкоуглеродной экономики.

– Первый – расширение использования возобновляемых источников энергии, для чего необходимо ускорить переход от старых природных энергоносителей – угля, нефти и газа – к новым, таким, как энергия ветра и солнца, – сказала она. – В частности, мы рекомендуем поставить цель к 2025 году построить не менее 2 ГВт новых ветровых и солнечных мощностей. Опыт всего мира говорит о том, что возобновляемой энергии никогда не бывает слишком много.

Также глава ЕБРР обратила внимание на то, что использование ВИЭ без выбросов СО2 дешевле и более реалистично, нежели технологии по улавливанию из атмосферы и хранению углерода.

Второй принцип – преобразование сектора централизованного теплоснабжения. Здесь помогут переход на газ и ряд возобновляе­мых ресурсов, таких, как отработанное тепло, геотермальная энергия, биомасса, солнечная энергия.

Третий принцип – активная декарбонизация отраслей с высоким уровнем выбросов. Особенно это относится к нефтегазовому сектору.

– Мы знаем, что мир, даже стремясь к нулевому уровню выбросов, все-таки будет продолжать использовать нефть и газ еще несколько десятилетий, – констатировала она. – Конечно же, это принесет жизненно важные доходы Казахстану. Тем не менее все больше внимания будет уделяться интенсивности выбросов указанных промышленных секторов. Инвестиции в декарбонизацию производства и транспортировку этих ресурсов сейчас будут иметь жизненно важное значение для сохранения их конкурентоспособности в будущем.

Одиль Рено-Бассо также заявила, что ЕБРР признает переходную роль природного газа на пути к декарбонизации как топлива, позволяющего отказаться от угля как энергоисточника с большим объемом выбросов.

О том, как реализуются предложения, выдвинутые на предыдущем заседании Совета иностранных инвесторов (оно было посвящено развитию несырьевого экспорта), рассказал заместитель Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

По его словам, было дано 14 поручений: восемь полностью выполнены, шесть еще в работе и будут исполнены в установленные сроки.

– Проработаны вопросы налогообложения, освобождения энергопроизводящих организаций от оплаты услуг транспортировки электроэнергии, выработанной ВИЭ, совершенствования экологического законодательства в части прав собственности на отходы производственной деятельности, а также вопросы соз­дания центров компетенций на республиканском уровне, – сказал Бахыт Султанов.

Кроме того, по его словам, в Казах­стане утвержден план мероприятий на 2022 год по развитию въездного медицинского туризма. На основе рекомендаций инвесторов Национальным банком изучен мировой опыт по рынку «зеленых» инвестиций. Разработана Дорожная карта развития водородной энергетики на 2021–2025 годы.

Правительством проделана работа для продвижения вакцины QazVac на рынки заинтересованных стран. Продолжается развитие центров трансграничной торговли, совершенствуются цифровые платформы поддержки отечественных экспортеров и их интеграция с внешними базами данных.

– Одновременно разрабатывается проект Концепции развития науки до 2025 года, который предусматривает алгоритм поиска казахстанцев-репатриантов, кандасов и наших бывших граждан, которые работают в международных технологических компаниях, для создания привлекательных условий для возвращения их на родину, – добавил вице-премьер.

На пути к нулевым выбросам

Предложения по достижению углеродной нейтральности представили на заседании представители Казахстана и ведущие иностранные инвесторы.

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что проект Стратегии достижения углеродной нейт­ральности до 2060 года станет важным системообразующим документом государственного планирования, который определит последовательные законодательные, политические и экономические меры для достижения поставленной цели. В проекте учтены итоги 26-й климатической конференции в Глазго, а также возможные риски введения Евросоюзом механизмов трансграничного углеродного регулирования (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism).

– Казахстанские компании активно готовятся к внедрению CBAM. Проведен анализ рисков, разработаны предложения по их минимизации. Прорабатывается вопрос апробирования климатического перехода на примере пилотных регионов, осуществляется проектирование вариантов углеродного рынка, способствующих правильному ценообразованию. Правительство вместе с бизнес-сообществом отрабатывает аспекты поэтапного перехода к углеродной нейтральности с учетом изменения основных параметров отрас­левых политик и сопутствующих преобразований экономического, технологического, социального характера, – уточнил Алибек Куантыров.

По его словам, Казахстан выстраивает целостную систему углеродного регулирования, которая будет стимулировать декарбонизацию экономики.

Также Алибек Куантыров отметил, что эффективный переход к углеродной нейтральности во многом зависит от международного сотрудничества, расширения масштабов деятельности и поддержки, включая финансовые ресурсы, трансферт технологий, развитие компетенций. Он призвал компании, работающие в Казахстане, внедрять политику углеродной нейтральности и становиться примером «зеленого» производства и бизнеса.

Председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков рассказал о рекомендациях совместных рабочих групп в рамках СИИ. Большая часть этих рекомендаций относилась к механизмам налогообложения, схемам определения таможенной стои­мости экспортируемой нефти, системе привлечения иностранной рабочей силы и повышению качества человеческого капитала.

Говоря о поддержке казахстанских проектов с нулевыми выбросами, вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Ашок Лаваса обратил внимание на то, что основным источником выбросов в атмосферу остается уголь, который все еще широко применяется в производстве энергии.

– Учитывая, что на уголь приходится 74% производимого тепла, можно было бы принять меры для включения данных от сектора отопления в целевые показатели Правительства по декарбонизации экономики и развитию возобновляемых источников энергии, – считает Ашок Лаваса. – Для достижения целей декарбонизации потребуется тщательно спланированный долгосрочный инвестиционный портфель, который обеспечит ясность и рыночные стимулы для потенциальных инвесторов.

Он также подчеркнул, что АБР готов поддержать Казахстан в достижении целей по декарбонизации экономики.

О стремлении декарбонизировать свои проекты на территории Казахстана сообщили на заседании исполнительный вице-президент корпорации Chevron Джеймс Джонсон, председатель совета директоров ERG Sarl Александр Машкевич, старший вице-президент корпорации Exxon Mobil Нил Чапман и ряд других руководителей.

В ходе заседания также выступили главный исполнительный директор компании Citigroup в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, президент компании General Electric в России и СНГ Бела Ференци, президент компании Philip Morris International по Восточной Европе Марко Мариотти, президент АО «Полиметалл УК» Игорь Финогенов, управляющий партнер PwC в странах Центральной и Восточной Европы Ник Кош, главный исполнительный директор группы Veon Ltd Каан Терзиоглу, старший вице-президент по Азиатско-Тихооке­анскому региону TotalEnergies Жулиен Пуже.

Главы крупных корпораций и компаний, работающих в Казахстане, высказали намерение расширять инвестиции в «зеленые» сектора национальной экономики и проекты по снижению выбросов углерода.