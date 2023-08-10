Земля должна работать

По информации управления земельных отношений, большую часть наделов землепользователи вернули в добровольном порядке. Свыше 12 тыс. га изъяли в связи с незаконным предоставлением в пользование, еще ряд участков вернули из-за истечения срока аренды.

Возвращенные в этом году и ранее участки будут вновь вовлекать в сельхозоборот. Планы для региона на 2023 год – охватить 310 тыс. га. Для этого с начала года уже провели 15 конкурсов по наделам общей площадью 150,6 тыс. га. Но в Аксу, Баянаульском, Иртышском, Успенском и Щербактинском районах и районе Аккулы такая работа задерживается. Причины – изменения состава земельных комиссий или несвоевременное изготовление землеустроительных проектов. Тем не менее конкурсы объявили на 140 земельных участков общей площадью 83,5 тыс. га.