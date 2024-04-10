Землю на 2 млрд тенге вернули государству в Павлодарской области

Как уточняется, прокуратура района Тереңкөл выявила, что КХ «Вильгельм» необоснованно предоставлялись 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет.

«Департамент по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подал иск о признании недействительными договора аренды земли. По решению СМЭС области в иске департамента отказано. При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен КХ, поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения», - проинформировали в надзорном органе.