Землю на 2 млрд тенге вернули государству в Павлодарской области

После вмешательства региональной прокуратуры местные жители могут использовать арендованные участки в качестве пастбищ, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, прокуратура района Тереңкөл выявила, что КХ «Вильгельм» необоснованно предоставлялись 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет.
«Департамент по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подал иск о признании недействительными договора аренды земли. По решению СМЭС области в иске департамента отказано. При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен КХ, поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения», - проинформировали в надзорном органе.
Кроме того, по апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено. Иск удовлетворен. Землю стоимостью 2,1 млрд тенге возвратили в собственность государства.