Жандос Дуйсембиев возглавил комитет госдоходов

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Приказом министра финансов Республики Казахстан Дуйсембиев Жандос Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

Жандос Дуйсембиев родился 16 сентября 1979 года в Алматинской области. Окончил Казахскую Государственную Академию Управления и Университет «Алматы».

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району Налогового департамента по г. Алматы.

С 2006 по 2009 гг. — начальник отдела взимания налогового комитета по Медеускому району г. Алматы.

В 2009-2010 гг. — начальник управления принудительного взимания налогового департамента по г. Алматы.

С 2010 по 2012 гг. — занимал должность заместителя начальника налогового управления по Бостандыкскому району г. Алматы.

В 2012-2014 гг. — руководитель управления администрирования акцизов; руководитель отдела аудита юридических лиц; руководитель отдела аудита №5; налогового департамента по г. Алматы.

С 2014 по 2015 гг. — руководитель управления по работе с задолженностью ДГД по г. Алматы.

2015-2016 гг. — руководитель управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы.

2016-2017 гг. — заместитель руководителя УГД по Медеускому району г. Алматы.

2017-2019 гг. — руководитель организационно-финансового управления департамента государственных доходов по г. Алматы.

В 2019-2022 гг. — директор департамента комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2022-2023 гг. занимал должность руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан».

21 сентября 2023 г. назначен председателем комитета государственных доходов МФ РК.

Ранее занимавший этот пост Жаналинов Данияр Еренгалиулы освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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