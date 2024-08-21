Сенатор приняла участие в церемонии начала строительства нового студенческого общежития

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенатор отметила, что создание современного студенческого кампуса является важным фактором в обеспечении качественного образования и социальной поддержки студентов. Это значимое событие является очередным шагом в развитии образовательной инфраструктуры страны, подчеркивая роль государства в создании комфортных условий для студентов.

Студенческое общежитие рассчитано на 450 мест и включает в себя медицинский центр, специально предназначенный для студентов. Данное событие знаменует собой новый этап в развитии Университета, который за последние годы вернул ранее незаконно выведенные общежития и провел капитальный ремонт существующих общежитий.

Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Национальной академии наук, представители министерства науки и высшего образования, руководство Университета, преподавательский состав и студенты.