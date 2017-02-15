​Жажда. берегите воду

Так много и так мало



Нашей части планеты невероятно повезло: у нас всегда, по крайней мере пока, есть питьевая вода. И почти не возникает проблем с водой технической. Даже на запрос «чистая вода» Googlе выдает сначала какие-то системы очистки воды, фирмы по доставке бутилированной воды в дома и офисы, а Википедия и вовсе связывает это словосочетание с неким партийным проектом. И уже потом следуют упоминания о том, что чистая вода – основная проблема столетия, и о способах ее решения.

В то же время отсутствие чис-той пресной воды беспокоит третью часть жителей Земли, так как в основном запасы такой воды находятся там, где люди не проживают. Кажется, будто природа защищает воду, скрывая ее от людей, которые ее не берегут.

Вода на Земле уникальна. Только это вещество находится на нашей планете одновременно в трех ипостасях: в жидком, твердом и газообразном виде. Более того, она постоянно пребывает внутри цикла, который носит название «круговорот воды в природе». Таким образом, влага на Земле постоянно используется повторно.

Ученые подсчитали, что около 75% поверхности нашей планеты покрыто водой. Объем Мирового океана составляет 1,3324 млрд куб. м. Но только 1% от общего объема доступен для использования людьми. Остальное – это или соленая вода морей и океанов, или замороженная в полярных ледниках и ледовых шапках гор.

Сегодня население Земли растет стремительными темпами, и уже каждый шестой человек на планете испытывает нехватку пресной питьевой воды. По данным счетчика www.worldometers.info, население Земли на 15 февраля 2017 года достигло приблизительно 7 млрд 484 млн человек, а ежегодный прирост составляет примерно 83 млн. За период времени, когда количество людей на Земле выросло в 3 раза, использование пресной воды увеличилось в 17 раз.

Интересно, что количество воды относительно статично. Более того, в процессе круговорота она очищается. Ведь испаряется пар, то есть пресная вода без примесей. Возникает вопрос: если вода с Земли никуда не девается, а просто проходит цикл круго­оборота, и тем более очищается при этом, то почему ее все меньше? Почему о проблеме нехватки пресной воды так много говорят экологи, призывая ее беречь?

Ответ прост: люди используют запасы пресной воды быстрее, чем природа может пополнить их естественным путем. Кроме того, технический прогресс и увеличение количества людей на Земле приводят и к увеличению использования воды. Подсчитано, что потребление возрастает на 7% каждый год.

Говоря о последствиях нехватки пресной воды, стоит заметить, что они могут быть самых разных планов: от ухудшения условий жизни и развития заболеваний вплоть до обезвоживания и смерти. Недостаток чистой воды вынуждает людей использовать для питья жидкость из небезопасных источников, которая зачастую просто опасна для здоровья. Люди не могут надлежащим образом мыться, стирать одежду и содержать в чистоте свои дома.

От нехватки пресной воды страдают не только люди, но и рыба и другие обитатели планеты. У них нет краника, из которого течет вода. А интенсивное использование воды из рек и озер приводит к снижению их уровня и даже пересыханию.

Не меньшее влияние на загрязнение пресной воды оказывает добыча нефти, особенно если происходят какие-то аварии, которые наносят непоправимый урон и водным ресурсам, и экологии вообще. Но опасно еще и то, что в нефти могут растворяться другие вредные вещества и соединения, которые потом попадают в Мировой океан, а значит, и в воду, которую упот­ребляют люди.

Близки к экологической катастрофе?

По прогнозам, запасы пресной питьевой воды далеко не безграничны, они уже подходят к концу. Согласно исследованиям, к 2025 году больше половины государств планеты либо ощутят серьезную нехватку воды, либо почувствуют ее недостаток, а к середине XXI века уже трем четвертям населения Земли не будет хватать пресной воды. Примерно в 2030 году 47% людей в мире будут существовать под угрозой водного дефицита. При этом к 2050 году значительно увеличится население развивающихся стран, в которых уже сегодня воды не хватает.

С наибольшей вероятностью первыми останутся без воды Африка, Южная Азия, Ближний Восток и Северный Китай. По прогнозам, только в Африке к 2020 году из-за изменений климата в данной ситуации окажется от 75 до 250 млн человек, а острая нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет стремительную миграцию населения. Ожидается, что это коснется от 24 до 700 млн человек. Нехватку пресной воды в последнее время ощущают и некоторые развитые страны.

Если исходить из ценности водных ресурсов, то они занимают­ второе по значимости место пос­ле ресурсов нефтегазовых. Помимо питьевой человеку нужна и техническая пресная вода, которая используется в гидро­энергетике, сельском хозяйстве, производстве биологического топ­лива, а также в других отрас­лях промышленнос­ти. Даже в коммунальном хозяйстве проблема острой нехватки пресной воды стоит на одном из первых мест.

Каждый год около 6 млн га земли превращаются в пустыню. Устрашающая цифра, так как в будущем это может привести к реальной экологической катастрофе! Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, вызываемые дефицитом чистой пресной воды, ежегодно становятся причиной смерти более 6 тыс. человек по всему миру.

Качество пресной воды сегодня оставляет желать лучшего, к тому же оно постоянно ухудшается. Каждый год человеком из грунтовых вод забирается около 160 млрд кубометров воды, более 90% жидких отходов в виде сточных вод сливается в бесконт­рольном порядке в естественные водоемы.

В будущем, предполагают экс­перты, отсутствие достаточного водного питания приведет к низким показателям урожайности, что вызовет дефицит тех или иных продуктов на рынке.

Конкуренция между энергетическим и сельскохозяйственным секторами за использование водных ресурсов растет ежегодно. Только цифры. Для того чтобы произвести 1 л биотоплива, пот­ребуется около 2,5 тыс. л воды! Поэтому сегодня возникает дос­таточно сложная ситуация, связанная с выбором между новыми технологиями, которые постоянно развиваются, и удовлетворением элементарных потребностей миллионов людей.

Много вопросов возникает и в связи с приватизационной активностью в сфере водных ресурсов. Вода, по определению ООН, является общим достоянием человечества, что гарантирует свободный доступ к этим ресурсам каждого желающего.

В прошлом веке водными услугами заведовал государственный сектор. И сегодня во многих странах существуют коммунальные хозяйства, работающие под государственным контролем. Но в то же время госсектор имеет достаточно низкую эффективность, а услуги, предоставляе­мые им, – низкого качества. Однако приватизация водной инфраструктуры может привести к значительному росту цен на потребляемую воду, к зависимости развивающихся стран от иностранных источников.

Перед правительствами многих государств уже много лет назад встал вопрос о защите воды от загрязнения. Для этого стали разрабатываться экологические требования для производств. Но многие в погоне за материальной выгодой не способны и не хотят понять, что без чистой питьевой воды у них и самой планеты Земля нет будущего.

Сохранить и приумножить

Сегодня лишь небольшое количество организаций занимается решением проблем сохранения и приумножения запасов чистой воды в мировых масштабах. Одной из главных задач они считают борьбу с уменьшением вредных стоков в реки и озера, а также работу, направленную на развитие систем опреснения соленой воды морей и океанов. Хотя пока этот процесс очень сложный как в плане материальных затрат, так и в плане энергии, и мало кто может позволить себе такое дорогое удовольствие. Но надежда на то, что люди всей Земли начнут задумываться о сохранении запасов чистой воды, остается!

Существуют различные способы решения проблемы, и в данном аспекте для стран, имеющих большие запасы, предоставляются огромные возможности по части извлечения выгоды из своего положения. Однако в нас-тоящий момент вся ценность пресной воды еще не привела к работе глобальных экономичес­ких механизмов, и в основном наиболее действенно работают в этом нап­равлении страны с дефицитом пресной воды.

Так, например, в Египте воп­лощается в жизнь самый грандиозный из всех национальных проектов – «Тошка» или «Новая Долина». Работы очень затратны для экономики страны, но перс­пективы представляются воис­тину глобальными. 10% воды из Нила будет перенаправлено строящейся станцией в западные регионы страны, и площадь пригодной для жилья земли в Египте увеличится на 25%.

Есть и другой пример активно развивающейся водной инфраструктуры при отсутствии собственных ресурсов. Различные пути борьбы с водным кризисом среди стран Персидского залива стали возможны с середины XX века благодаря нефтяному буму. Стали сооружаться дорогостоящие заводы по опреснению воды, и в результате на данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ отличаются самыми солидными объемами опреснения воды не только в регионе, но и в мире. В ближайшие пять лет страны залива планируют инвестировать в дальнейшее обеспечение своего населения пресными ресурсами около 100 млрд долларов.

Для решения проблемы используются метод сохранения запасов пресной воды в водохранилищах, технологии по переработке и опреснению воды, селекционные методики для сельскохозяйственных культур, капельный полив, сточные воды. Необычное решение проблемы нехватки пресной воды в засушливых районах мира – создание искусственного леса в пустынях. На практике такие проекты еще не реализованы, но работы над ними ведутся. Огромные запасы пресной воды сосредоточены в ледниках. Если технично растопить некоторые из них, можно высвободить значительное количество воды.

Другой вариант добычи прес­ной воды – бурение глубинных скважин. К более экзотическим вариантам относятся технология воздействия на дождевые облака и образование водного конденсата из тумана. Таким образом, при использовании современных экологических технологий проблемы использования пресной воды могут быть в значительной мере решены уже в ближайшее время.

Но если бы каждый человек на планете придерживался в быту простых правил экономии воды, проблема ее нехватки ощущалась бы не настолько остро. Причем экономить должны не только люди, но и предприятия.

Используя воду мудро, мы помогаем природе, а значит, и себе. Если мы экономим воду, значит, меньше ее потребляем, и больше воды остается в скважинах, реках или других местах, откуда ее добывают для наших нужд. Если мы экономим воду, мы экономим энергию. Сократив использование горячей воды, мы экономим вдвойне – не расходуем энергию на ее нагревание. И стоит ли говорить, что, экономя воду, мы экономим, прежде всего, наши деньги, которые можно будет потратить на другие нужды.

Ученые подсчитали, что средний человек в обычной стране, где вода доступна, использует около 200 л воды в день. При этом, например, в США эта цифра составляет 280 л, в Германии – 140 л. В мегаполисах воды пот­ребляется намного больше, чем в маленьких городах и селах. К примеру, в Москве в среднем один человек потребляет до 400 л воды в сутки. На самом деле это очень много. Особенно если посмот­реть, как неэффективно порой люди используют драгоценную жидкость.

Для нормальной жизнедеятельности организма человеку нужно выпивать около 2–3 л жидкости в сутки. Но куда же деваются оставшиеся 197 л? Воду человек тратит еще и на посещение туалета, принятие душа, для стирки одежды, мытья рук и посуды, приготовления пищи (на производство одного американского гамбургера уходит поч­ти 5 тыс. л воды), для уборки и других нужд. А еще вода расходуется в виде разного рода утечек. Например, небольшая утечка в унитазе может составить около 600 л в месяц!

Поэтому, прежде чем включить кран, задумайтесь: а действительно необходимо расходовать воду именно здесь и сейчас? Давайте прилагать как можно больше усилий для сохранения источников пресной воды и для поиска возможных путей решения этой общей и важной проблемы.