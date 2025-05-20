– Бахытжан Алишерович, в Казах­ста­не ежегодно отмечаются проявления различных эпифитотий – массовых заболеваний растений, а также рост числа насекомых-вредителей как на полях и в садах фермеров, так и в дикой природе. Что предлагают наши ученые для решения проблем?

– Климатические изменения последних десятилетий повлияли на расширение ареала распространения вредных организмов. Негативное воздействие на аграрный сектор усилилось и под влия­нием ряда других факторов. Особое место при этом занимает глобализация торговли, которая приводит к распространению вредителей полей за пределы их естественных ареалов.

Аграрии в регионах, где появились новые виды вредителей, болезней и сорной растительности, не всегда оказываются готовы к встрече с ними. В этой связи важную роль играют научные разработки, направленные на изучение широкого круга насекомых-вредителей, болезней и сорной растительности, включая их особо опасные и карантинные виды, определение способов борьбы с ними.

В Казахстане сельскохозяйственные культуры страдают от бесконтрольного распространения около 50 видов многоядных и свыше ста видов специализированных сельскохозяйственных вредителей, присутствия возбудителей свыше 70 видов болезней и около 120 видов сорняков.

Вредные организмы проявляли себя и в прошлом году. Ученые КазНИИ защиты и карантина растений дали свои рекомендации, и там, где своевременно были приняты контрмеры, ущерб оказался минимальным.

– Земледельцы ожидают прогнозов относительно возможных вызовов и надеются на помощь по их преодолению. Готовы ли вы снабдить аграриев соответствующими методиками?

– В разработке научно обоснованных методик прогнозирования и эффективных методов контроля наш институт имеет ценный научный опыт, особенно по ограниченно распространенным карантинным организмам. В этом перечне бактериальный ожог плодовых культур, южноамериканская томатная моль, золотистая картофельная нематода, горчак ползучий; особо опасные вредные насекомые – гессенская муха, паутинный клещ, клоп вредная черепашка, колорадский жук, хлопковая совка, капустная моль, кукурузный мотылек и дубовый минирующий пилильщик. Проведение защитных мероприятий на основе прогноза и определения оптимальных сроков обработок в наиболее уязвимых фазах развития вредных насекомых повышает биологическую эффективность защитных мероприятий до 85–98,5 процента.

Специалистами института ежегодно проводится фитосанитарный мониторинг посевов различных сельскохозяйственных культур. Проявленные ранее тенденции развития и распространения насекомых-вредителей во многом сохраняются и в нынешнем полевом сезоне.

В 2021–2024 годах были определены географические координаты распространения доминантных вредителей на сое, пшенице, ячмене, томатах, капусте и яблоне в южном и юго-восточном регионах республики. В условиях юга и юго-востока практически все без исключения посевы пшеницы и ячменя в разной степени были засорены многолетними корнеотпрысковыми сорняками, овсюгом и просовидными растениями. На посевах сои выявлены многолетние корнеотпрысковые и малолетние двудольные сорняки.

При мониторинге овощеводческих хозяйств в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях установлено, что наиболее опасными, наносящими серьезный экономический ущерб вредителями являются: на томате – южноамериканская томатная моль и хлопковая совка; на капусте – капустная моль и бахчевая тля. Из фитопатологий распространены альтернариоз и столбур на томате; фузариоз – на капусте, которые также наносят существенные потери урожаю культур.

В условиях юга и юго-востока Казахстана в яблоневых садах встречались поражения яблонной плодожоркой, плодовыми клещами, зеленой яблонной тлей и калифорнийской щитовкой.

– В современном земледелии все больше надежд в сфере защиты растений связывают с применением биологических методов…

– Это общемировой тренд, и мы планомерно работаем в этом направлении. Так, созданная нами экологизированная система защиты растений показала положительное влияние на посевах сои: при применении созданных нами защитно-стимулирующих составов улучшилась структура посевов, увеличилась густота стояния, количество бобов, отмечено существенное снижение поражений корневыми гнилями и повреждений вредителями. Прибавка урожая сои по сравнению с контрольными делянами составила 27–33%.

При испытаниях разработанной нами экологизированной системы защиты био­логическая эффективность на томате против альтернариоза и столбура составила 97,2 и 89,6 процента соответственно; против хлопковой совки – 97,5 процента. На капусте против болезней фузариоза и слизистого бактериоза эффективность, соответственно, достигнута в пределах 96,3–96,9 процента, против вредителей капустной тли и капустной моли – 96,8 и 97,7 процента. На томате прибавка урожая по сравнению с эталоном получена в 70 процентов; на капусте – 96,1 процента.

Кстати, экологизированная система защиты показала не только высокую эффективность борьбы против вредителей и болезней, но и позволила сохранить полезные виды насекомых, которые в определенной степени способствовали снижению популяций вредителей.

– С какими угрозами в сфере защиты растений могут столкнуться наши аграрии в текущем году?

– Фермерам, занятым в садоводстве, нужно быть готовыми к проявлениям опасного карантинного заболевания – бактериального ожога плодовых культур. Это заболевание распространилось по всему Казахстану, и поэтому его следует перевести из перечня ограниченно распространенных в категорию особо опасных вредных организмов.

Возбудитель в латентной форме может существовать долгое время. Препятствовать распространению болезни можно агротехническими методами – внесением необходимых удобрений, проведением обрезки, своевременным орошением. Эти своевременно принятые меры помогут снизить уровень стресса у растений и позволят получить хороший урожай.

Кроме того, институт может предложить разработанную им интегрированную систему подавления развития бактериального ожога путем применения микробов-антагонистов.

– Саранча стала заметным явлением в аграрной сфере страны, ожидае­те ли вы нашествия этих прожорливых кузнечиков?

– В последнее время остро стоит воп­рос, касающийся точности прогнозирования вспышек массового размножения саранчи. Точность прогноза составляет в среднем 70–80 процентов. На ее численность оказывают влияние жаркая погода, увеличение солнечной активности в период 11-летнего солнечного цикла.

По оценкам астрономов, солнечный максимум наступил в период от середины минувшего года и продлится до начала 2026 года. Таким образом, массовое размножение вредных саранчовых может продолжаться вплоть до обозначенного срока и периодически будет повторяться в будущем. В случае недостаточной эффективности защитных мероприятий ареал распространенности этой напасти будет только возрастать.

В настоящее время (по данным 2024 года) общий массив обработанных посевных площадей против саранчовых составил 3,1 миллиона гектаров, что на 23 процента выше ранее прогнозируемого показателя – 2,5 миллиона. На борьбу с саранчовыми в минувшем году было выделено 8,1 миллиарда тенге.

– Вспышки болезней и появление вредителей зачастую связывают со слабым контролем на границе. Какие меры для укрепления фитосанитарной безопасности следует принять Казахстану?

– В нашем отраслевом НИИ при содействии Национальной академии аграрных наук РК и Института парламентаризма прошло заседание круглого стола, посвященное вопросам защиты и карантина растений. В ходе мероприятия обсуж­далась необходимость внесения изменений и дополнений в казахстанское законодательство, связанное с защитой, карантином растений и семеноводством.

Основная цель предложенных поправок – ужесточение фитосанитарного контроля, предотвращение распространения карантинных и особо опасных насекомых-вредителей, а также научное обеспечение продовольственной безопас­ности и устойчивого развития сельского хозяйства Казахстана.

На сегодняшний день Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС насчитывает 249 видов вредоносных организмов, что свидетельствует о постоянном появлении их новых видов из-за расширения международных связей. Список карантинных объектов ШОС вообще представлен более чем 400 видами, представляющими огромную угро­зу для сельского и лесного хозяйства Казахстана, особенно при отсутствии надлежащего научно-методического обеспечения. В этой связи необходимо привести казахстанское отраслевое законодательство в соответствие с международными стандартами и требованиями Международной конвенции по карантину и защите растений.

Следует подчеркнуть, что без участия профильных институтов невозможно эффективно контролировать вредные организмы и разрабатывать инновационные методы защиты растений, что и было отмечено участниками заседания.

Научно-методическое сопровождение и развитие исследований в сфере фитосанитарии должны стать приоритетными направлениями. Реализация этих мер выведет Казахстан на новый уровень фитосанитарной безопасности, обеспечит устойчивость аграрного сектора, повысит конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на мировом рынке.