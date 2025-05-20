Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
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Беседовал Николай Жоров
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ежегодно из-за болезней, сельскохозяйственных вредителей и сорняков в мире теряется от 20 до 40% урожая, что оценивается в 220 млрд долларов. Каковы соответствующие прогнозы на нынешний сельскохозяйственный сезон в Казахстане? Об этом – в интервью председателя правления ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» Бахытжана Дуйсембекова.