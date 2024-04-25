Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль Кубка мира

Команда заняла третье место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Женская сборная Казахстана по стрельбе из лука заняла третье место на этапе Кубка мира в Шанхае.

Айжан Сейдахметова, Адель Жексенбинова и Виктория Лян в стрельбе из блочного (compound) лук во встрече за бронзовую медаль одолели соперниц из Эстонии со счетом 231-224.

Это первая награда женской сборной РК на Кубках мира.

В четвертьфинале наши соотечественницы победили одну из ведущих команд мира - Южную Корею (234-230), а в полуфинале в один балл уступили итальянкам.