Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль Кубка мира

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Команда заняла третье место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Женская сборная Казахстана по стрельбе из лука заняла третье место на этапе Кубка мира в Шанхае.

Айжан Сейдахметова, Адель Жексенбинова и Виктория Лян в стрельбе из блочного (compound) лук во встрече за бронзовую медаль одолели соперниц из Эстонии со счетом 231-224.

Это первая награда женской сборной РК на Кубках мира.

В четвертьфинале наши соотечественницы победили одну из ведущих команд мира - Южную Корею (234-230), а в полуфинале в один балл уступили итальянкам.

#казахстан #Спорт #стрельба из лука #женская сборная #Шанхай

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