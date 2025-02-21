Жить по совести, служить народу Адал Азамат 21 февраля 2025 г. 6:30 3 Беседовала Насихат Оркушпаева Садыбек Тугел внес значительный вклад в формирование СМИ и развитие национальных видов спорта фото из личного архива – Садыбек-ага, почему Вы когда-то сделали выбор в пользу журналистики? Когда впервые взяли в руки перо? – Это было в 1967 году. Я тогда учился в шестом классе и в числе жителей аула принимал активное участие в спасении мелкого рогатого скота от так называемой «овечьей смерти», вызываемой грубыми стеблями и плодами ковыля, которые, попадая в ротовую полость животного, приводили к его гибели. О той спасательной операции я написал свой первый репортаж для школьного издания. А вышедшая в местной газете короткая заметка, о том, что шестиклассник Садыбек Тугел – один из участников важного для аула дела, стала своего рода моей путеводной звездой в мир печатного слова. – Вы прошли путь от юного корреспондента до пресс-секретаря акима новой столицы, главного редактора нескольких республиканских журналов и имиджмейкера... – Да, к счастью, мне выпала большая честь развивать столичную прессу, находясь в гуще социальных, экономических, политических событий. Тогда нам удалось объединить под общим началом выдающихся личностей в области СМИ для повышения престижа молодой столицы. На заре независимости этот вопрос имел важное, если хотите, даже первостепенное значение. Когда я занимал должность пресс-секретаря акима Астаны, прошло более 1 500 брифингов, пресс-конференций, «круглых столов», встреч различных уровней и семинаров. А в 1998 году была проведена международная пресс-конференция с участием корреспондентов мировых СМИ. В том же 1998-м состоялся первый Фестиваль сотрудников всех средств массовой информации. Являясь инициатором и создателем Международного пресс-центра столицы, всегда ставил целью консолидировать журналистскую братию. Проведение вечеров «Олардың есімдері біздің жүрегімізде» («В памяти наших сердец») в честь казахстанских журналистов, которые внесли значительный вклад в повышение имиджа столицы, стало данью благодарности профессионалам за труд. – Насколько известно, особое место в Вашей жизни отведено лошадям. – Вы и сами прекрасно знаете, какое значение играют эти животные в жизни казахского народа. Конь – верный друг, спутник джигита. Сколько помню себя, никогда не был разлучен с лошадьми. Отец являлся активным подвижником коневодства, бригадиром табунщиков. Любовь к скакунам, проходящая красной нитью в моей судьбе, выступила триггером (в положительном смысле слова) для создания и реализации важных идей. Я говорю о созыве первого Курултая коневодов в 1995 году, создании Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан, федерации и о разработке первых правил по национальным видам спорта. Вместе с единомышленниками мы проводили масштабную работу по повышению престижа национальных видов спорта. За более чем четверть века я на общественных началах участвовал в создании 27 республиканских федераций, 16 областных, 80 городских, 165 районных и 325 сельских отделений национальных видов спорта. Проведение Всемирных игр кочевников стало своего рода итогом кропотливой деятельности по возрождению и продвижению конных видов состязаний. К слову, коневодству и конному спорту посвящена моя книга-энциклопедия «Қазанат», вышедшая в свет в 2003 году. Она написана в соавторстве с бизнесменом Кенесом Ракишевым и по итогам 2006-го была признана лучшим изданием, заняв третье место на конкурсе в Москве «Искусство книги». Для подготовки труда пришлось несколько раз объезжать все регионы Казахстана, встречаясь с коневодами, главами конеферм. На сегодняшний день в моей копилке 20 книг. Среди них: «Алғашқы астаналықтар», «Первопроходцы Астаны», «Астана хикаялары», «Астана – триумф независимости страны», «Астана – город солнечной мечты», «Я горжусь тобой, моя столица!», «Астана баспасөзінің шежіресі», «Летопись столичной прессы». Недавно вышла в свет 21-я. Называется она «Мыңбасы». В печати еще одна рукопись – «Джеки». Кстати, многие из этих произведений доступны в социальных сетях, на YouTube. К примеру, произведение «Жамбас айғыр жайлы хикаяны» прочли уже более 447 тысяч посетителей. – В одном из аулов Шортандинского района Акмолинской области установлен памятник скакуну – «Кулагер». Вас настолько впечатлило произведение Ақан сері? – Можно и так сказать. Песня поэта, в которой оплакивается трагическая судьба скакуна, до сих пор тревожит душу. Столько в ней боли и страданий. В один из дней пришла идея запечатлеть память о Кулагере в виде монумента, автором которого стал скульптор Султан Иляев. Пятиметровое творение является символом независимости государства. Словно парящий в воздухе тулпар олицетворяет собой свободный и смелый дух казахстанского народа. История этого культурно-исторического объекта началась еще в начале 2000-х. Сначала его устанавливали в Ерейментау, но там он дважды подвергался вандализму. Потом было принято решение изменить место расположения памятника. Это был 2009 год. Несмотря на экономический кризис, нам удалось воплотить идею в реальность. Помню, что для этого мне даже пришлось сдать в ломбард свой автомобиль: нужно было рассчитываться с автором монумента и работниками. Сейчас у памятника любят останавливаться как местные жители, так и путешественники, значит, старания были не напрасными. – В 2011 году Вы вместе с другом Маратом Набиевым создали Республиканское общественное объединение «Ұлы Дала қырандары» («Орлы Великой степи»). В чем миссия организации? – Главная цель движения – верное служение народу, сохранение национальных ценностей, возрождение культуры Великой степи, укрепление единства страны. Мы проводим акции, благотворительные мероприятия. Но краеугольным камнем можно по праву назвать просветительскую работу среди молодежи Казахстана, основанную на высокой нравственности, добре, порядочности и уважении. В 2019 году от РОО «Ұлы Дала қырандары» я был выдвинут в кандидаты на пост Президента Казахстана. Моя предвыборная программа основывалась на пропаганде духовных ценностей, национальных традиций и обычаев, популяризации национальных видов спорта. – Что Вы сегодня хотите сказать молодежи? – С высоты жизненного и профессионального опыта в качестве наставления юным казахстанцам могу сказать одно: верно служите Отчизне и будьте честными. Если спросите меня, что такое добропорядочность, с уверенностью отвечу: это значит жить по совести и быть образцом для подражания. Беда нашего общества – коррупция. Являясь руководителем Республиканского центра «Парасат жолы», созданного в феврале 2021 года по инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, посетил 12 регионов страны, провел сотни благотворительных мероприятий, встречался с населением. Главная мысль всех собраний – профилактика по искоренению социального зла. И в этом вопросе не обойтись без воспитания нулевой терпимости к любым видам правонарушений, в том числе и к взяточничеству. Я хочу, чтобы молодое поколение казахстанцев, в том числе мои внуки, жили в безопасном, справедливом Казахстане. – Спасибо за интервью. #Спорт #Журналист #СМИ #Садыбек Тугел