Жить по совести, служить народу

Адал Азамат
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Беседовала Насихат Оркушпаева

Садыбек Тугел внес значительный вклад в формирование СМИ и развитие национальных видов спорта

фото из личного архива

– Садыбек-ага, почему Вы когда-то сделали выбор в пользу журналистики? Когда впервые взяли в руки перо?

– Это было в 1967 году. Я тогда учился в шестом классе и в числе жителей аула принимал активное участие в спасении мелкого рогатого скота от так называемой «овечьей смерти», вызываемой грубыми стеблями и плодами ковыля, которые, попадая в ротовую полость животного, приводили к его гибели. О той спасательной операции я написал свой первый репортаж для школьного издания. А вышедшая в местной газете короткая заметка, о том, что шестиклассник Садыбек Тугел – один из участников важного для аула дела, стала своего рода моей путеводной звездой в мир печатного слова.

– Вы прошли путь от юного корреспондента до пресс-сек­ретаря акима новой столицы, главного редактора нескольких республиканских журналов и имиджмейкера...

– Да, к счастью, мне выпала большая честь развивать столичную прессу, находясь в гуще социальных, экономических, политических событий. Тогда нам удалось объединить под общим началом выдающихся личностей в области СМИ для повышения престижа молодой столицы. На заре независимости этот вопрос имел важное, если хотите, даже первостепенное значение.

Когда я занимал должность пресс-секретаря акима Астаны, прошло более 1 500 брифингов, пресс-конференций, «круглых столов», встреч различных уровней и семинаров. А в 1998 году была проведена международная пресс-конференция с участием корреспондентов мировых СМИ. В том же 1998-м состоялся первый Фестиваль сотрудников всех средств массовой информации. Являясь инициатором и создателем Международного пресс-центра столицы, всегда ставил целью консолидировать журналистскую братию.

Проведение вечеров «Олардың есімдері біздің жүрегімізде» («В памяти наших сердец») в честь казахстанских журналистов, которые внесли значительный вклад в повышение имиджа столицы, стало данью благодарности профессионалам за труд.

– Насколько известно, особое место в Вашей жизни отведено лошадям.

– Вы и сами прекрасно знаете, какое значение играют эти животные в жизни казахского народа. Конь – верный друг, спутник джигита. Сколько помню себя, никогда не был разлучен с лошадьми. Отец являлся активным подвижником коневодства, бригадиром табунщиков.

Любовь к скакунам, проходящая красной нитью в моей судьбе, выступила триггером (в положительном смысле слова) для создания и реализации важных идей. Я говорю о созыве первого Курултая коневодов в 1995 году, создании Ассоциации национальных видов спорта Рес­публики Казахстан, федерации и о разработке первых правил по национальным видам спорта.

Вместе с единомышленниками мы проводили масштабную работу по повышению престижа национальных видов спорта. За более чем четверть века я на общественных началах участвовал в создании 27 республиканских федераций, 16 областных, 80 городских, 165 районных и 325 сельских отделений национальных видов спорта.

Проведение Всемирных игр кочевников стало своего рода итогом кропотливой деятельности по возрождению и продвижению конных видов состязаний. К слову, коневодству и конному спорту посвящена моя книга-энциклопедия «Қазанат», вышедшая в свет в 2003 году. Она написана в соавторстве с бизнесменом Кенесом Ракишевым и по итогам 2006-го была признана лучшим изданием, заняв третье место на конкурсе в Москве «Искусство книги». Для подготовки труда пришлось несколько раз объезжать все регионы Казахстана, встречаясь с коневодами, главами конеферм.

На сегодняшний день в моей копилке 20 книг. Среди них: «Алғашқы астаналықтар», «Первопроходцы Астаны», «Астана хикаялары», «Астана – триумф независимости страны», «Астана – город солнечной мечты», «Я горжусь тобой, моя столица!», «Астана баспасөзінің шежіресі», «Летопись столичной прессы». Недавно вышла в свет 21-я. Называется она «Мыңбасы». В печати еще одна рукопись – «Джеки». Кстати, многие из этих произведений доступны в социальных сетях, на YouTube. К примеру, произведение «Жамбас айғыр жайлы хикаяны» прочли уже более 447 тысяч посетителей.

– В одном из аулов Шортандинского района Акмолинской области установлен памятник скакуну – «Кулагер». Вас настолько впечатлило произведение Ақан сері?

– Можно и так сказать. Песня поэта, в которой оплакивается трагическая судьба скакуна, до сих пор тревожит душу. Столько в ней боли и страданий. В один из дней пришла идея запечатлеть память о Кулагере в виде монумента, автором которого стал скульптор Султан Иляев.

Пятиметровое творение является символом независимости государства. Словно парящий в воздухе тулпар олицетворяет собой свободный и смелый дух казахстанского народа. История этого культурно-исторического объекта началась еще в начале 2000-х. Сначала его устанавливали в Ерейментау, но там он дважды подвергался вандализму. Потом было принято решение изменить место расположения памятника.

Это был 2009 год. Несмотря на экономический кризис, нам удалось воплотить идею в реальность. Помню, что для этого мне даже пришлось сдать в ломбард свой автомобиль: нужно было рассчитываться с автором монумента и работниками. Сейчас у памятника любят останавливаться как местные жители, так и путешественники, значит, старания были не напрасными.

– В 2011 году Вы вместе с другом Маратом Набиевым соз­дали Республиканское общест­венное объединение «Ұлы Дала қырандары» («Орлы Великой степи»). В чем миссия организации?

– Главная цель движения – верное служение народу, сохранение национальных ценностей, возрож­дение культуры Великой степи, укрепление единства страны. Мы проводим акции, благотворительные мероприятия. Но краеугольным камнем можно по праву назвать просветительскую работу среди молодежи Казахстана, основанную на высокой нравственности, добре, порядочности и уважении.

В 2019 году от РОО «Ұлы Дала қырандары» я был выдвинут в кандидаты на пост Президента Казахстана. Моя предвыборная программа основывалась на пропаганде духовных ценностей, национальных традиций и обычаев, популяризации национальных видов спорта.

– Что Вы сегодня хотите сказать молодежи?

– С высоты жизненного и профессионального опыта в качестве наставления юным казахстанцам могу сказать одно: верно служите Отчизне и будьте честными. Если спросите меня, что такое добропорядочность, с уверенностью отвечу: это значит жить по совести и быть образцом для подражания.

Беда нашего общества – коррупция. Являясь руководителем Республиканского центра «Парасат жолы», созданного в феврале 2021 года по инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, посетил 12 регионов страны, провел сотни благотворительных мероприятий, встречался с населением. Главная мысль всех собраний – профилактика по искоренению социального зла. И в этом вопросе не обойтись без воспитания нулевой терпимости к любым видам правонарушений, в том числе и к взяточничеству. Я хочу, чтобы молодое поколение казахстанцев, в том числе мои внуки, жили в безопасном, справедливом Казахстане.

– Спасибо за интервью.

 

#Спорт #Журналист #СМИ #Садыбек Тугел

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