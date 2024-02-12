Жители Косшы пожаловались на «103»

Вчера, вне рабочего графика, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил Центр скорой помощи, туристические объекты и проверил уборку снега в городе Косшы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Центре скорой помощи, куда аким области зашел без предупреждения, он осмотрел материально-техническое оснащение и побеседовал с работниками учреждения. К слову, Центр расположен в здании городской поликлиники.

– В ходе посещения были сделаны замечания по многочисленным жалобам населения на единую линию 103. Для решения этого вопроса необходимо рассмотреть новые подходы по усовершенствованию приема звонков, – сообщили в областном акимате.

Глава региона поручил предусмотреть Единую информационную систему скорой помощи, улучшить материально-техническую оснащенность, в том числе дополнительно выделить 2 оборудованные машины скорой помощи.

– Население города активно растет. Сотрудники скорой помощи ежедневно выполняют особую миссию. Наша задача - создание для них комфортных условий работы, – подчеркнул М. Ахметжанов.

Осмотрев строящееся пожарное депо, аким области отметил важность стратегического объекта и необходимость особого контроля его строительства.

В рамках рабочей поездки по городу также проинспектирована уборка снега. Акиму города Косшы поручено провести на должном уровне противопаводковые мероприятия и организовать своевременный вывоз снега.