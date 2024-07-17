Жительница Шымкента незаконно организовала лотерею в Instagram

Нарушительницу осудили на 1 год ограничения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунтов с целью получения незаконной прибыли.

В качестве выигрыша лотереи были выставлены автомобиль, смартфоны, ювелирные изделия, бытовая техника. Указанные предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами.

Кроме того, она осуществляла активную рекламу по продаже билетов лотереи (за 1 шт. – 5 000 тенге, за 3 шт. – 10 000 тенге, 6 шт. – 20 000 тенге, 12 шт. – 40 000 тенге, 30 шт. – 100 000 тенге).

Деньги по реализованным билетам поступали на собственный карточный счет и на счета родственников. Так, с 10 сентября по 29 ноября 2023 года сумма реализованных билетов превысила 96 млн тенге.