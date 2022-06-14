Жизнь длиною в век

Столетний юбилей отметил почетный гражданин Северо-Казахстанской области Сергей Михайлович Пресняков.

Чествование ветерана состоялось в арт-центре Qyzyljar на открытом воздухе. Участники встречи вспоминали свое знакомство с этим замечательным человеком.

Сергей Пресняков защищал страну на фронтах Великой Отечественной войны, в боях под Старой Руссой был тяжело ранен, а после демобилизации вернулся в Петропавловск. В мирное время трудился на железнодорожной станции, в партийных органах, а после выхода на пенсию преподавал историю родного края в педагогическом институте. Сергей Пресняков автор и соавтор книг по краеведнию.

Участвуя дистанционно в этой встрече, юбиляр искренне благодарил друзей за внимание и поздравления.