Жизнь в образах

Творческий коллектив прошел длинный и нелегкий путь. Особенно серьезные испытания ему принесли первые годы после распада Советского Союза. Большая часть актерской труппы уехала из страны, ближайшие соседи, прежде доступные Россия, Кыргызстан и Узбекистан, стали отдельными государствами, о привычных зарубежных гастролях забыли надолго. Впрочем, как и о выступлениях в городах Казахстана.
– Тогда начались проблемы: сокращались субсидии на новые постановки, остро стоял вопрос подготовки кадров и пополнения труппы. Театр ожидал творческий застой, – рассказала заместитель директора областного русского драматического театра Валерия Сон. – Нужно было что-то срочно делать, чтобы спасти театр. И руководство учреждения во главе с Жоржем Сафоновым пошло на беспрецедентный шаг.
Вопреки существовавшему в то время стереотипу – играть на сцене могут только выпускники столичных творческих вузов и колледжей – решили сделать ставку на местные кадры. Деваться было некуда, стали комплектовать состав. И, забегая вперед, скажем, что принятые меры оправдали все ожидания. В 1994 году группа жамбылских актеров была направлена на учебу. Среди них оказались Ольга Избасарова, Андрей Назин, Ильяс Турманов, Бекназар Избасаров, Светлана Шалагина и Эльмира Аккулиева, которые впоследствии стали достойной сменой части выбывших артистов. Позже труппа была дополнена выпускниками Джамбулского колледжа культуры и искусств.
Встал вопрос: какие спектакли играть? Нужен был такой репертуар, чтобы достойно пройти этот сложный период и сохранить высокий уровень мастерства нового актерского состава, в котором были объединены молодежь и ветераны сцены. В числе последних – Петр Черемисин, Вера Левитанус, Нина Стребкова, Надежда Антимонова, Вера Белецкая, Раймонд Рыков, Надежда Турманидзе и другие мастера. Акцент был сделан на творческий потенциал двух поколений. Их взаимодействие стало полезным опытом для театра. Появилась возможность ставить новые спектакли с ролями для молодежи, которые пополнили репертуар.
2000-й был объявлен в стране Годом поддержки культуры, что не могло не радовать. С воодушевлением восприняли призыв возродить духовные ценности и в жамбылском театре. Репертуар формировали так, чтобы в постановках отражались наболевшие проблемы общества. В том же году ко Дню Победы театр объявил о премьере спектакля «Мать солдата». За профессиональную игру в нем актриса Галина Соколова, исполнившая главную роль, награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».
Важным событием для коллектива стал приход на должность режиссера-постановщика талантливого педагога Джамбулского культурно-просветительского училища Жамал Бодаубаевой, воспитавшей не одно поколение артистов и режиссеров. Благодаря ей репертуар театра стал еще разнообразнее. Его пополнили спектакли «Роковая любовь Катерины Измайловой», «Моя прекрасная леди», «Развод по-французски», «Дама с камелиями», «Любовь под вязами» и другие. Появились и новые постановки для детей.
Особое внимание в театре всегда уделялось и уделяется истории и культуре казахского народа. Первый Президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что «в условиях нравственного вакуума, вызванного сломом идеологической системы, переоценкой ценностей, обусловленной сменой общественной формации, особенно важно, чтобы наши органы культуры были способны дать людям заряд высоких помыслов, приобщить молодое поколение к ценностям многовекового духовного и культурного наследия народа, всей мировой цивилизации».
Так, в 2005 году с большим успехом прошла премьера спектакля «Товарищ комбат». Эта героическая хроника Жамал Бодаубаевой по повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» о выдающемся военном деятеле Бауыржане Момышулы получила хорошие отзывы зрителей и критиков. В 2010 году спектакль участвовал в XVIII республиканском фестивале драмтеатров, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Бауыржана Момышулы, и актер Бекназар Избасаров, сыгравший главную роль, за создание лучшего сценического образа легендарного полководца получил специальную премию.
Тема Великой Отечественной была продолжена, и вскоре зрители увидели драму Сакена Жунисова «Раненые цветы» в переводе Саулеш Майбалаевой, рассказавшую о героизме детей, которым пришлось переносить тяготы суровых лет наравне со взрослыми, работая в тылу, в Казахстане.
В репертуаре театра зрителям запомнилась и комедия «Приказано быть первыми!», рассказывающая о быте деревни, где сельчане готовились к фестивалю. Спектакль, наполненный музыкой, шутками, смехом, поднимал важную тему развития сферы культуры на селе. Прозвучавшие со сцены посылы актуальны и сегодня: аул нуждается в дипломированной молодежи, и для народа необходимы как воздух единство и дружба этносов, населяющих Казахстан.
– За 30 лет независимости страны театр часто обращался к казахской драматургии, – подчеркнула Валерия Сон. – На сцене успешно прошли спектакли «Тайна, унесенная Чингисханом», «Жаркое готово», «За все надо платить». Мы считаем большой удачей, что нам удалось поставить спектакли по пьесам таразских драматургов Алибека Амзеева «Мать солдата», а также Елена Алимжана «Кресло» и «Каждому казаху по одной жене?». Они вызвали интерес у широкой зрительской аудитории и еще раз доказали, что наши драматурги не менее талантливы, чем зарубежные.
С 2000-х годов возродились гастроли. Так, «Пегий пес, бегущий краем моря» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова почти 8 лет с успехом шел на сцене во время выездных показов в Алматы, Актобе, Уральске, Шымкенте и Байконыре.
Большим достижением театра в июне 2013 года стала «Боспорская Ника» и специальный диплом лауреата Международного фестиваля среди профессиональных театров «Боспорские агоны» (Украина) в номинации «Лучший спектакль на античную тему». Трагедию «Антигона» представили режиссер-постановщик Куандык Касымов и художник-постановщик Владимир Сизинцев, который был признан художником года.
Новая веха в жизни коллектива началась в 2014 году. Шесть предыдущих лет театром руководила Виктория Дадаева, сумевшая за этот короткий период возобновить гастроли и участие в масштабных фестивалях за рубежом, а также привлечь к сотрудничеству известного режиссера Юрия Ханингу.
Новый директор – молодой и перспективный Акылдос Тажиев – с самого начала стал поддерживать лучшие традиции театра. Отрадно отметить, что с 2016 по 2019 год награды за творческий труд и высокий профессионализм получили ряд работников театра. За вклад в развитие театрального искусства нагрудным знаком Министерства культуры и спорта «Мәдениет саласының үздігі» награждены 6 человек, нагрудным знаком «Еңбек даңқы» – трое. Добавим также, что 10 артистов театра получили высшее образование в Кыргызстане и Казахстане. Это, безусловно, принесло свои плоды в творчестве.
Так, в 2017 году коллектив с честью представлял Казахстан в Сербии на международном фестивале среди профессиональных театральных коллективов Европы. В том же году стал дипломантом международного театрального фестиваля «Сахнадан сәлем!» в столице республики, который проходил в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Театр побывал в Македонии. На международном театральном фестивале «Стоби» Бекназар Избасаров победил в номинации «Лучшая мужская роль».
Разумеется, все перечисленное – далеко не полный список побед.
– С прошлого года весь мир переживает непростое время пандемии. Несмотря на карантин, деятельность театра не прекратилась, – отметила Валерия Сон. – Коллектив перешел в веб-пространство, зрители смогли увидеть архивные записи спектаклей, готовились разные творческие проекты. Результатом стало расширение аудитории за счет онлайн-форматов. Мы не потеряли своих зрителей!
В новых условиях театр поддерживает различные челленджи, активно принимает участие в проектах Российского центра науки и культуры в Казахстане, за что получил благодарность от Посольства России в РК. В прошлом году налажено сотрудничество с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС, где 20 жамбылских артистов прошли повышение квалификации.
В апреле планируется премьера спектакля «Шутники» А. Островского, над постановкой которого работают не только местные, но и российские специалисты. В настоящее время идет активная работа, пока в онлайн-режиме, с выпускниками ГИТИСа – режиссером, сценографом и хореографом. Вскоре ожидается их визит в Казахстан.
В настоящее время в репертуаре театра 40 спектаклей казахстанских, русских, зарубежных авторов – классиков и современников. Это полюбившиеся жамбылской публике трагедии, драмы, сказки, комедии… Знают и любят артистов театра – Виктора Сукопова, Ольгу Избасарову, Елену Козаченко, Евгения Орлова, Тимура Романюка, Марину Просалович, Надежду Новикову, Ксению Майнашеву и других. Всего же в творческом коллективе 26 актеров.
Помимо показа спектаклей артисты театра занимаются благотворительностью, выступают волонтерами, реализуют собственные онлайн-проекты. К примеру, многим запомнились «Артисты дома», «Герои былых времен», «Мудрость веков. 45 изречений Абая», блок, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева… Ко Всемирному дню театра в регионе был объявлен поэтический конкурс на лучшее прочтение авторского произведения о театре.
…Театр считают зеркалом жизни. На его сцене четко и разнопланово отражается наша реальность. Через художественные образы, замысловатые сюжеты артисты передают суть человеческой природы, высмеивают пороки, восхищаются благородством, отзывчивостью, историями большой любви, вдохновляют зрителей и помогают найти ответы на вечные вопросы.
– Театр всегда был и остается излюбленным местом отдыха горожан, очагом культуры, просветительским центром. Мы активно участвуем в культурной жизни региона и страны, – отметила Валерия Сон. – Мы любим своих зрителей и всегда ждем их в нашем театре.