Жизнь в образах

Творческий коллектив прошел длинный и нелегкий путь. Особенно серьезные испытания ему принесли первые годы пос­ле распада Советского Союза. Большая часть актерской труппы уехала из страны, ближайшие соседи, прежде доступные Россия, Кыргызстан и Узбекистан, стали отдельными государствами, о привычных зарубежных гастролях забыли надолго. Впрочем, как и о выступлениях в городах Казахстана.

– Тогда начались проблемы: сокращались субсидии на новые постановки, остро стоял вопрос подготовки кадров и пополнения труппы. Театр ожидал творчес­кий застой, – рассказала замес­титель директора областного русского драматического театра Валерия Сон. – Нужно было что-то срочно делать, чтобы спасти театр. И руководство учреждения во главе с Жоржем Сафоновым пошло на беспрецедентный шаг.

Вопреки существовавшему в то время стереотипу – играть на сцене могут только выпускники столичных творческих вузов и колледжей – решили сделать ставку на местные кадры. Деваться было некуда, стали комп­лектовать состав. И, забегая вперед, скажем, что принятые меры оправдали все ожидания. В 1994 году группа жамбылских актеров была направлена на учебу. Среди них оказались Ольга Избасарова, Андрей Назин, Ильяс Турманов, Бекназар Избасаров, Светлана Шалагина и Эльмира Аккулиева, которые впоследствии стали достойной сменой час­ти выбывших артистов. Позже труппа была дополнена выпускниками Джамбулского колледжа культуры и искусств.

Встал вопрос: какие спектакли играть? Нужен был такой репертуар, чтобы достойно пройти этот сложный период и сохранить высокий уровень мастерства нового актерского состава, в котором были объединены молодежь и ветераны сцены. В числе последних – Петр Черемисин, Вера Левитанус, Нина Стребкова, Надежда Антимонова, Вера Белецкая, Раймонд Рыков, Надежда Турманидзе и другие мастера. Акцент был сделан на творческий потенциал двух поколений. Их взаимодействие стало полезным опытом для театра. Появилась возможность ставить новые спектакли с ролями для молодежи, которые пополнили репертуар.

2000-й был объявлен в стране Годом поддержки культуры, что не могло не радовать. С воодушевлением восприняли призыв возродить духовные ценности и в жамбылском театре. Репертуар формировали так, чтобы в постановках отражались наболевшие проблемы общества. В том же году ко Дню Победы театр объявил о премьере спектакля «Мать солдата». За профессиональную игру в нем актриса Галина Соколова, исполнившая главную роль, награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

Важным событием для коллектива стал приход на должность режиссера-постановщика талант­ливого педагога Джамбулского культурно-просветительского училища Жамал Бодаубаевой, воспитавшей не одно поколение артистов и режиссеров. Благодаря ей репертуар театра стал еще разнообразнее. Его пополнили спектакли «Роковая любовь Катерины Измайловой», «Моя прекрасная леди», «Развод по-французски», «Дама с камелиями», «Любовь под вязами» и другие. Появились и новые постановки для детей.

Особое внимание в театре всегда уделялось и уделяется истории и культуре казахского народа. Первый Президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что «в условиях нравственного вакуума, ­вызванного сломом идеологи­ческой системы, переоценкой ценностей, обусловленной сменой общественной формации, особенно важно, чтобы наши органы культуры были способны дать людям заряд высоких помыслов, приобщить молодое поколение к ценностям многовекового духовного и культурного наследия народа, всей мировой цивилизации».

Так, в 2005 году с большим успехом прошла премьера спектакля «Товарищ комбат». Эта героичес­кая хроника Жамал Бодаубаевой по повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» о выдающемся военном деятеле Бауыржане Момышулы получила хорошие отзывы зрителей и критиков. В 2010 году спектакль участвовал в XVIII республиканском фестивале драмтеатров, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Бауыржана Момышулы, и актер Бекназар Избасаров, сыгравший главную роль, за создание лучшего сценического образа легендарного полководца получил специальную премию.

Тема Великой Отечественной была продолжена, и вскоре зрители увидели драму Сакена Жунисова «Раненые цветы» в переводе Саулеш Майбалаевой, рассказавшую о героизме детей, которым пришлось переносить тяготы суровых лет наравне со взрослыми, работая в тылу, в Казахстане.

В репертуаре театра зрителям запомнилась и комедия «Приказано быть первыми!», рассказывающая о быте деревни, где сельчане готовились к фестивалю. Спектакль, наполненный музыкой, шутками, смехом, поднимал важную тему развития сферы культуры на селе. Прозвучавшие со сцены посылы актуальны и сегодня: аул нуждается в дипломированной молодежи, и для народа необходимы как воздух единство и дружба этносов, населяющих Казахстан.

– За 30 лет независимости страны театр часто обращался к казахской драматургии, – подчеркнула Валерия Сон. – На сцене успешно прошли спектакли «Тайна, унесенная Чингисханом», «Жаркое готово», «За все надо платить». Мы считаем большой удачей, что нам удалось поставить спектакли по пьесам таразских драматургов Алибека Амзеева «Мать солдата», а также Елена Алимжана «Кресло» и «Каждому казаху по одной жене?». Они вызвали интерес у широкой зрительской аудитории и еще раз доказали, что наши драматурги не менее талантливы, чем зарубежные.

С 2000-х годов возродились гас­троли. Так, «Пегий пес, бегущий краем моря» по мотивам одно­именной повести Чингиза Айтматова почти 8 лет с успехом шел на сцене во время выездных показов в Алматы, Актобе, Уральске, Шымкенте и Байконыре.

Большим достижением театра в июне 2013 года стала «Боспорская Ника» и специальный диплом лауреата Международного фестиваля среди профессиональных театров «Боспорские агоны» (Украина) в номинации «Лучший спектакль на античную тему». Трагедию «Антигона» представили режиссер-постановщик Куандык Касымов и художник-постановщик Владимир Сизинцев, который был признан художником года.

Новая веха в жизни коллектива началась в 2014 году. Шесть предыдущих лет театром руководила Виктория Дадаева, сумевшая за этот короткий период возобновить гастроли и участие в масштабных фестивалях за рубежом, а также привлечь к сотрудничеству известного режиссера Юрия Ханингу.

Новый директор – молодой и перспективный Акылдос Тажиев – с самого начала стал поддерживать лучшие традиции театра. Отрадно отметить, что с 2016 по 2019 год награды за творческий труд и высокий профессионализм получили ряд работников театра. За вклад в развитие театрального искусства нагрудным знаком Министерства культуры и спорта «Мәдениет саласының үздігі» награждены 6 человек, нагрудным знаком «Еңбек даңқы» – трое. Добавим также, что 10 артистов теат­ра получили высшее образование в Кыргызстане и Казахстане. Это, безусловно, принесло свои плоды в творчестве.

Так, в 2017 году коллектив с честью представлял Казахстан в Сербии на международном фес­тивале среди профессиональных теат­ральных коллективов Европы. В том же году стал дип­ломантом международного теат­рального фестиваля «Сахнадан сәлем!» в столице республики, который проходил в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Театр побывал в Македонии. На международном театральном фестивале «Стоби» Бекназар Избасаров победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Разумеется, все перечисленное – далеко не полный список побед.

– С прошлого года весь мир переживает непростое время пандемии. Несмотря на карантин, деятельность театра не прекратилась, – отметила Валерия Сон. – Коллектив перешел в веб-пространство, зрители смогли увидеть архивные записи спектак­лей, готовились разные твор­ческие проекты. Результатом стало расширение аудитории за счет онлайн-форматов. Мы не потеряли своих зрителей!

В новых условиях театр поддерживает различные челленджи, активно принимает участие в проектах Российского центра науки и культуры в Казахстане, за что получил благодарность от Посольства России в РК. В прошлом году налажено сотрудничество с Российским институтом теат­рального искусства – ГИТИС, где 20 жамбылских артистов прошли повышение квалификации.

В апреле планируется премьера спектакля «Шутники» А. Островского, над постановкой которого работают не только местные, но и российские специалисты. В ­настоящее время идет активная работа, пока в онлайн-режиме, с выпускниками ГИТИСа – режиссером, сценографом и хореографом. Вскоре ожидается их визит в Казахстан.

В настоящее время в репертуаре театра 40 спектаклей казахстанских, русских, зарубежных авторов – классиков и современников. Это полюбившиеся жамбылской публике трагедии, драмы, сказки, комедии… Знают и любят артис­тов театра – Виктора Сукопова, Ольгу Избасарову, Елену Козаченко, Евгения Орлова, Тимура Романюка, Марину Просалович, Надежду Новикову, Ксению Майнашеву и других. Всего же в творческом коллективе 26 актеров.

Помимо показа спектаклей артисты театра занимаются благотворительностью, выступают волонтерами, реализуют собственные онлайн-проекты. К примеру, многим запомнились «Артисты дома», «Герои былых времен», «Мудрость веков. 45 изречений Абая», блок, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева… Ко Всемирному дню театра в регионе был объявлен поэтический конкурс на лучшее прочтение авторского произведения о театре.

…Театр считают зеркалом жизни. На его сцене четко и разнопланово отражается наша реальность. Через художественные образы, замысловатые сюжеты артисты передают суть человеческой природы, высмеивают пороки, восхищаются благородством, отзывчивостью, историями большой любви, вдохновляют зрителей и помогают найти ответы на вечные вопросы.

– Театр всегда был и остается излюбленным местом отдыха горожан, очагом культуры, просветительским центром. Мы активно участвуем в культурной жизни региона и страны, – отметила Валерия Сон. – Мы любим своих зрителей и всегда ждем их в нашем театре.