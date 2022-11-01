Журналист за колючей проволокой

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД проект «Журналист в погонах» обретает особый колорит. Корреспонденты на один день меняют профессию, чтобы ощутить на себе, каково это – работать за колючей проволокой.

Автору этих строк в рамках проекта довелось побывать в Степногорском учреждении № 5, а если говорить проще, в колонии строгого режима. Чем «строгач» отличается от других колоний, думаю, объяснять не нужно. Здесь сидят по тяжким и особо тяжким статьям, а поэтому и сроки наказания длительные, в среднем до 20 лет…

В колонии около 700 заключенных, самому старшему 75 лет, самому юному – лишь 19. Сказать, что волновалась, значит ничего не сказать. Мы живем в иной реальности, и даже зайти на территорию учреждения, где, казалось, сама атмосфера давит на неподготовленного человека, было страшновато. Но зато и статус мне дали сразу солидный – новый для себя мир я открывала в звании майора.

Хорошо, что не полковника, поскольку иначе было бы неловко перед моим главным экскурсоводом – майором юстиции Максатом Оспановым, начальником отряда в Степногорском учреждении № 5. Майор человек опытный – в системе УИС работает с 2013 года. Начальником десятого отряда, в который входят 65 осужденных, был назначен в 2020-м.

...Итак, 8.00 – начало рабочего дня. Позавтракавшие осужденные уже выстроились отрядами во дворе колонии для обязательной утренней проверки. У каждого на груди бирка с номером статьи, а за плечами – своя, приведшая их сюда история. У некоторых это не первая судимость.

Начальник отряда, заглядывая в карточки с фотографией заключенного, называет фамилию. Наз­ванный выходит из строя, произносит имя, отчество, отходит в сторону. И так все 65 человек.

Пока шла проверка, наверное, как и любой гражданский, впервые оказавшийся в таком месте, испытывала колоссальное давление на психику, эмоциональное напряжение. Казалось, сам воздух внутреннего двора колонии пропитан безысходностью.

После проверки – развод на работу и учебу. Кто-то из отряда отправляется в производственную зону, где расположены швейная мастерская, малый и большой токарные цеха, а также слесарный и цех деревообработки. Как говорит руководство учреждения, благодаря социальному партнеру РГП «Еңбек» из всех трудоспособных осужденных работают около 200 человек.

Другая часть заключенных отправляется получать знания. С 2005 года в стенах колонии около 90 человек ежегодно осваивают азы рабочих профессий. В этом году в рамках госзаказа в отделении Высшего агротехнического колледжа Степногорска открыто шесть групп: токари, электрогазосварщики, строители, повара, электромонтеры, портные. Добавим, что за все время работы отделения колледжа при учреждении 31 выпускник окончил его с красным дипломом. Есть среди заключенных и те, кто не смог получить в свое время основного и среднего образования. С 2004 года в колонии также работает школа. В этом году сюда набрали учеников в четыре одиннадцатых и два десятых класса.

Начальник отряда в течение дня заглядывает и в учебную часть, и на производство, дабы убедиться, что подопечные заняты делом. По его словам, большая часть осуж­денных из его отряда – люди, мечтающие выйти на свободу и навсегда покончить с прошлым.

Так, отбывающий наказание молодой человек по имени Руслан – гражданин другого государства. Иностранец, проживая с 2016 года в Астане, успешно занимался бизнесом. Все в жизни было прекрасно, пока его не осудили за контрабанду психотропных препаратов. Руслан осужден на 15 лет, отсидел только 3,5 года. По словам самого парня, времени здесь он зря не теряет, старается развиваться, много читает, совершенствует казахский и русский языки, очень надеется на условно-досрочное освобождение. На­деждой все они здесь и живут…

Ежедневный рабочий график Оспанова состоит из проверок, инструктажа, сопровождения, контроля, личных бесед. Каждый час поминутно расписан, ведь задач у «отрядника» множество. К примеру, в 11.00 он собрал часть сидельцев и прочел им лекцию на социально-правовую тему. Пока проводил прием по личным вопросам, настало время обеда, который, как и все здесь, строго по расписанию.

Обедают заключенные в несколько этапов. Каждый отряд знает свое время, поэтому вскоре и десятый строем отправился в столовую. Как кормят? Излишеств в меню, конечно, нет, при этом зак­люченных с явными признаками дефицита веса мы не заметили. На обед, как и положено, первое, второе с мясом (порции вполне достойные), а еще компот и 350 граммов хлеба на человека.

После обеда начальник отряда отправляется в свой кабинет, где его ждет масса бумажных дел: подготовка материалов для представления осужденных к условно-досрочному освобождению, переводу на другие условия отбывания наказания, работа с отчетами и тому подобное. Как говорит Максат Оспанов, у него в кармане всегда наготове маленький блокнот с ручкой, чтобы записывать просьбы подопечных. Таковых в день бывают десятки, ни одну нельзя ни забыть, ни тем более проигнорировать.

На рабочем столе Оспанова отдельной стопкой лежат заявления осужденных. Просьбы разные. Кому-то нужно к врачу – узкому специалисту, другой просит свидания с родными или встречи с начальником колонии. А в одном из заявлений – просьба заключенного помочь ему расторгнуть законный брак, чтобы он мог зак­лючить новый… Что ж, жизнь продолжается и в стенах колонии. Каждое заявление нужно зарегистрировать в специальном журнале, передать дальше для рассмотрения.

На начальника отряда возложены также организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, кружковой работы, запланированной воспитательным отделом. Надо сказать, что среди заключенных находятся по-настоящему талантливые люди: одни пишут стихи или красиво поют, другие рисуют. Сидел здесь когда-то и скульптурных дел мастер, его работа – скульптурная композиция трех казахских биев – Толе-би, Айтеке-би и Казыбека-би – украшает внутренний двор колонии.

Добавьте к вышеперечисленному обязанности по поддержанию порядка внутри помещений и снаружи, соблюдение осужденными санитарно-гигиенических норм... Словом, дел у начальника отряда ежедневно невпроворот, но успеть нужно все.

Каждый день в колонии похож на предыдущий, как близнецы-братья. Жить по распорядку непросто, поэтому любое разнообразие вызывает большой интерес. Так, заключенные степногорской колонии с удовольствием приняли участие в традиционном республиканском онлайн-турнире по шахматам. В прошлом году представитель 10-го отряда стал чемпионом этого турнира. С удовольствием играют в настольный теннис, в шашки, тоғызқұмалақ.

Во дворе колонии мы заметили оборудованные футбольную и волейбольную площадки. Рядом – небольшой участок, где летом выращиваются зелень и овощи, вносящие разнообразие в меню.

Большую роль здесь отводят и индивидуальной работе с зак­люченными. Начальник отряда внимательно изучает не только уголовное дело, но и характер каждого подопечного. В отряде разные люди, которым, конечно, свойственны перепады настрое­ния. Кто-то может вспылить, бывает недружелюбен, резок. Таких под наблюдение и берет Максат Оспанов.

А потом прибывают новые зак­люченные – и это новый круг забот. Чтобы узнать их поближе, нужно вникнуть в детали уголовного дела, узнать порой жуткую историю преступления. Но главная заповедь начальника отряда – самообладание в любой ситуации. Умея абстрагироваться, он четко исполняет свои обязанности.

...В колонии подошло время обязательной вечерней проверки. В 18.00 у осужденных ужин. Еще через час заканчивается очередной рабочий день. Обдумав план работы на завтра, Максат Оспанов отправляется домой, сдав смену дежурному. Но жизнь в колонии продолжается. Стихнет она только после того, как прозвучит коман­да отбоя.

Интересуемся на прощание у Максата: получается ли, выходя за пределы учреждения, не думать о работе? Ответ его предельно ясен: уже давно он себя не относит к тем, чьи мысли и после рабочего дня бесконечно крутятся вокруг профессиональных обязанностей. Слишком сложная морально у него работа, чтобы посвящать ей еще и свободное время.