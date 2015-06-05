Знак надежды для мира

«Казахстан – ты земля встречи, ты являешься мостом между Азией и Европой, между людьми разных национальностей и религий…» Эти и другие похожие слова, произнесенные в Астане 14 лет назад Папой Римским Иоанном Павлом II, звонко звучат до сих пор в наших сердцах.Иоанн Павел II во время своего визита молился за Казахстан и, благословляя страну, говорил: «Стоим пред Тобою в особую минуту нашей истории в начале третьего тысячелетия, когда человечество имеет желание быть единой семьей, но тем не менее остается разделенным, израненным многими конфликтами и войнами. Стоим перед Тобою в особом месте земного шара – в центре Евразийского континента, в месте, где живут рядом друг с другом представители многих национальностей и религий».Можно догадаться, что папские идеи имели значение для принятия нашим Президентом Н. Назарбаевым решения о проведении в Астане Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году и затем следующих. Накануне I съезда госсекретарь Ватикана Кардинал Анджело Содано высказал в Астане: «Дух Ассизи пусть будет духом Астаны». Сейчас мы ожидаем V съезд, который скоро начнется в Астане.Дворец Мира и Согласия свидетельствует, что столица Казахстана действительно стала значительным местом встреч. Думаю, что именно факт встреч представителей всех мировых религий в Астане является главным достижением астанинских съездов. Из факта встречи рождаются знакомства, взаимопонимание, новые идеи, дружба, желание сотрудничества в духе истины и любви. Если нет встреч, начинают расти видимые или невидимые стены между людьми. Поэтому астанинские встречи – важный элемент в строительстве доверия и надежды в современном мире.В августе 2007 года священно­служители из Казахстана, представители ислама, православия, лютеранства и католицизма по приглашению Отца Генерала Ордена Францисканцев Конвентуальных посетили вместе Ватикан и Италию. Папа Бенедикт XVI, приветствуя нас в Кастель Гандольфо, назвал этот визит знаком надежды и напомнил, что «диалог должен всегда проходить в истине и любви». Еще одна встреча, которая произошла «в духе Ассизи и Астаны».Благодарим Бога за дар мира в Казахстане. С благодарностью думаем о разумной политике руководителей нашей страны во главе с нашим Президентом, политике, направленной на сотрудничество и согласие всех казахстанцев, независимо от их национальности и вероисповедания. С радостью наблюдаем решительную волю казахского народа и всех этносов, проживающих в нашей стране, жить и работать в мире.Роль религиозных общин в обеспечении общественного согласия очень важна, так как вера в Бога формирует совесть человека. Религия – это не только сбор традиций, это прежде всего встреча человека с живым Богом, это действие Бога в человеческом сердце и человеческой жизни. Человек, укрепленный Богом, может с ответственностью отнестись к своей жизни, к жизни своих близких, к жизни своей страны. Даже посреди трудностей верующий человек может помнить, что находится в руках Божьих, и не терять надежды.И так общины верующих помогают своим членам быть людьми совести, потому что совесть является главным стражем общественного мира и порядка. Слава Богу, что в нашей стране мы имеем свободу религии и совести. Таким способом существуют условия для того, чтобы каждый человек мог искать Бога, чтобы становился человеком совести.Развитие духовное, сопутствующее материальному, будет свидетельствовать о полном развитии нашего общества. Как птица не может летать, пользуясь только одним крылом, так и человек не может строить счастливую жизнь, опираясь только на материальные блага: «Не хлебом одним будет жить человек». Наши два крыла – это духовность и материальные блага, одновременно – молитва и работа.Красота Казахстана проявляется в красоте природы и в красивых зданиях, но в еще большей мере – в красивых семьях, где присутствует любовь, в уважении к старикам, инвалидам и всем страдающим, в уважении к каждому человеку, и еще не рожденному, находящемуся под сердцем матери.Католики, которые составляют небольшое количество по всей стране, стараются способствовать духовному и материальному развитию нашего любимого Казахстана.В селе Озерное в Северо-Казахстанской области, которое является духовным центром католиков Казахстана, в храме Царицы Мира находится Алтарь, называемый «Звезда Казахстана». Именно там происходит через поклонение Святым Дарам ежедневная молитва о нашей Родине и мире во всем мире. На расстоянии 12 км от Озерного на Сопке Ахимбеттау («Волынская Сопка») стоит Крест – памятник всем невинным жертвам времен репрессий. Надпись на цоколе памятника на четырех языках (казахском, русском, немецком и польском) гласит:Богу – славаЛюдям – мирМученикам – Царство НебесноеНароду Казахстана – благодарностьКазахстану – процветание.Этими словами просим Всевышнего, чтобы Казахстан под лидерством нашего уважаемого Президента следовал путем мира и согласия и чтобы своим примером учил все народы тому, что на пути мира можно много достичь, а на пути вой­ны можно потерять все.Уверены, что съезды мировых и традиционных религий в Астане станут постоянными, и столица Казахстана, расположенная в самом центре Евразийского континента, будет больше и больше сиять светом надежды и мира в поисках истины, добра и красоты.