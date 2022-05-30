Знаменитая "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи подверглась нападению

В парижском Лувре произошло дерзкое нападение на картину Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"). В воскресенье мужчина, проникший в музей под видом пожилой женщины в инвалидной коляске, бросил торт в знаменитое полотно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru.

Как отмечают местные СМИ, работа итальянского мастера не пострадала благодаря пуленепробиваемому стеклу, защищающему шедевр. После неудачи с картиной мужчина принялся разбрасывать лепестки роз, пока его не скрутили охранники.

Мотивы злоумышленника пока не установлены. Однако, по словам очевидцев, мужчина явно пытался привлечь внимание к изменению климата, когда охрана выводила его из здания, он кричал о необходимости подумать о Земле.

Парижский музей пока никак не отреагировал на инцидент с одним из самых известных произведений искусства в мире.