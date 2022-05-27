Знание языка – большое преимущество

Семья, учителя, друзья стали помощниками ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы в Усть-Каменогорске Марины Ельсюковой в освоении казахского языка.

Сейчас в активе одиннадцатиклассницы призовые места в региональных и республиканских конкурсах, олимпиадах, проектах по казахскому языку. Хотя пять лет назад у нее, как и у многих новичков НИШ, запас знаний был на уровне школьного экзаменационного теста.

Знакомство с языком началось у Марины еще в детском саду – девочка с удовольствием участвовала в казахских конкурсах и праздниках для дошколят. Родители не просто ее поддерживали – постоянно напоминали: без знания государственного языка в Казахстане не обойтись, если ты – казахстанец, следует знать казахский. Когда началась школьная пора, они вместе с папой учили вечерами государственный язык.

– Мой дом в Риддере, папа – сотрудник крупной горно-металлургической компании, – рассказала одиннадцатиклассница. – Он не раз говорил: казахский должен стать твоим преимуществом. Родители и сейчас всегда интересуются тем, что я прохожу на уроках казахского языка и литературы. Папа пробует разобраться и разговаривать.

В школе в Риддере Марина постоянно участвовала в олимпиадах и проектах на знание государственного языка. Правда, в горняцком городе, где в основном русскоязычная среда, лучше получалось с изучением теории, чем с практикой.

Все изменилось с поступлением в усть-каменогорскую НИШ. В расписании, помимо казахского языка и литературы, еще появились география и история страны на государственном языке. Пришлось осваивать не только слова и лексику, но и сложный учебный материал, связанный с событиями, датами, природными, климатическими, геологическими и прочими явлениями. Как призналась ученица, сначала было очень тяжело. Нужно было накопить словарный запас и преодолеть психологический барьер – страх сказать что-то неправильно. Отчасти поддерж­кой стал сам принцип сквозных тем. На любом уроке – истории, биологии, географии, казахском языке – программа построена так, что можно посвятить обсуждение одному общему вопросу. То есть поговорить. В целом на адаптацию и достижение уровня, когда ты спокойно понимаешь речь и начинаешь легко говорить, понадобился год.

– При поступлении в школу мы сдавали тест, но он не предус­матривал свободное владение языком, – пояснила Марина. – Мне помогло то, что я живу в общежитии. Мои подруги – девочки из районов, где говорят в основном на казахском, многие из классов с государственным языком обучения. Жанбота, Каракат… В любое время я могу поговорить с ними на казахском. Воспитатели тоже беседуют со мной, чтобы был опыт общения и со старшими, чтобы не получилось так, что я слышу только молодежный сленг. В общежитии собрания специально проводили на казахском, воспитатели, конечно, помогали – переводили некоторые слова, но в любом случае запас пополнялся. Постепенно страх ушел.

Среди качеств, важных для освоения языка, у одиннадцатиклассницы на первом месте внимательность. По ее словам, важно то, как ты слушаешь своих одноклассников, знакомых, да просто прохожих. Постепенно нарабатывается навык запоминания на слух: можно повторять, запоминать произношение, чтобы избавиться от акцента. «Слушаешь, проговариваешь, читаешь», – делится своей формулой ученица.

Учитель казахского языка и литературы Назымгуль Рашиева сразу обратила внимание на способную ученицу. Многих детей пугает задание написать эссе на языке, который знаешь недостаточно или даже слабо. Марина, даже не зная каких-то слов, пробовала заменить их другими и составить текст так, чтобы правильно выполнить задание по смыслу и структуре. Педагог от души поддерживала прогресс воспитанницы. Помогала в подготовке к олимпиадам, мотивировала, воодушевляла. По словам Марины, благодаря замечательной учительнице она сегодня свободно владеет казахским. Участие в республиканских конкурсах и олимпиадах дало ей возможность познакомиться со сверстниками из всех регионов. Со многими старшеклассница переписывается. Казалось бы, незначительная деталь, но, по словам Марины, такое общение тоже помогает поднимать уровень языка.

– В садике мне вручали игрушки, – с улыбкой вспоминает ученица. – Сейчас за победы на олимпиадах и конкурсах я получаю грамоты, сертификаты, денежные призы. Конечно, это радует и вдохновляет двигаться дальше, изучать казахский глубже.

У Марины впереди еще год учебы в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления. С вузом она еще не определилась, но он точно будет связан с химией и био­логией. Свое профессиональное будущее старшеклассница видит в Казахстане. Значит знание государственного языка будет ее большим плюсом.

– Я могу указать в резюме, что говорю, читаю, пишу на казахском, – заключила школьница. – Могу составлять документы на казахском, поделиться опытом на казахском. Я хочу участвовать в развитии индустрии родной страны.