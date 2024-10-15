Звезды мирового тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы

Участники алматинского турнира - 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США и победитель прошлогоднего турнира АТР Адриан Маннарино из Франции - ознакомились с работой аутизм-центров «Асыл Мирас», сообщает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

По информации Федерации тенниса Казахстана, проведение первого международного теннисного турнира ATP 250 Almaty Open стало большим спортивным событием для казахстанских болельщиков.

Пятый в истории страны международный турнир серии ATP проходит в южной столице с 13 по 20 октября.

Посещение аутизм-центров «Асыл Мирас» стало доброй традицией и частью благотворительной программы турнира серии ATP в Казахстане. Участники алматинского турнира - 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США и победитель прошлогоднего турнира АТР Адриан Маннарино из Франции - ознакомились с работой аутизм-центров «Асыл Мирас», которые предоставляют помощь детям в 12 регионах Казахстана.

Специалисты «Асыл Мирас» предоставляют диагностику, программы обучения и поддержку для семей, помогая детям лучше адаптироваться к жизни в обществе.

Для детей с аутизмом действуют шесть программ, направленных на формирование образовательных и социальных навыков. За эти годы более 16 тысяч детей прошли обучение в центрах, а их навыки в среднем улучшились в два раза.

Все услуги в центрах «Асыл Мирас» предоставляются бесплатно.



«Мы рады, что можем объединить спорт и благотворительность в таком важном мероприятии, Визиты мировых звезд тенниса привлекают внимание к вопросам аутизма и повышают общественную осведомленность о расстройствах аутистического спектра. Это особенно важно, так как родителям детей с аутизмом необходимо не упустить время и своевременно выявить первые симптомы РАС: ведь чем раньше ребенок пройдет диагностику и необходимое обучение по развитию социальных навыков, тем выше его шансы на успешную социальную интеграцию», – отметил директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Общественный деятель, директор добровольного общества «Милосердие» Аружан Саин, которая с 2011 года занимается продвижением программ по поддержке детей и семей, воспитывающих детей с РАС, также отметила важность деятельности центров «Асыл Мирас».

«Я давно знакома с работой специалистов центров «Асыл Мирас» и знаю, как важна детям и семьям, имеющим детей с РАС, методологическая и психологическая поддержка. Я бы хотела призвать всех родителей внимательнее относиться к развитию и поведению своих детей и не бояться обращаться за помощью в коррекционные центры»», – поснила она.

В разные годы проведения турниров ATP в Казахстане аутизм-центры «Асыл Мирас» посещали такие звезды мирового тенниса, как Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Феликс Оже-Альяссим, Доминик Тим, Станислас Вавринка, Себастьян Корда и другие.