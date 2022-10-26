12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали об угоне машины 12-летним мальчиком, передает Kazpravda.kz.

"12-летний подросток в посёлке Зачаганск возле дома на улице Валиханова угнал Toyota Camry и врезался на ней в столб", - говорится в сообщении.

Угонщика вскоре задержали и вернули авто владельцу.

Ущерб оценён в 6,5 миллиона тенге.

Позже выяснилось, что мальчик угнал машину своего двоюродного брата.

На родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, добавили областном ДП.