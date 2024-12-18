«Таза Қазақстан»: 15 столичных семей приняли участие в спортивной эстафете

Для участников также организовали специальный мастер-класс по разъяснению актуальных вопросов по переработке мусора и содержанию окружающей среды в чистоте

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На лыжной трассе Центрального парка Астаны участники соревновались в таких состязаниях, как эстафетный бег, бег с мячом, забивание шайбы клюшкой в цель, бросок мяча в мусорное ведро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата

«Мероприятие имеет большое воспитательное значение, так как каждый ребенок берет пример со своих родителей. Думаю, благодаря этой эстафете участники поймут важность поддержания чистоты. Проведение подобных эстафет в зимний период имеет свою специфику. На свежем воздухе, несмотря на зимние холода, посещение спортивного мероприятия само по себе создает особую атмосферу. Поэтому выбрали лыжероллерную трассу. Мы по-прежнему проводим множество турниров и соревнований, участвуем в повышении спортивной культуры нашей столицы», - сказал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ «Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий» акимата Астаны Кольбай Жанбек.

Кроме эстафеты, для участников организовали специальный мастер-класс по разъяснению актуальных вопросов по переработке мусора, содержанию окружающей среды в чистоте.

«Мы с семьей впервые приняли участие в такой эстафете. Настроение отличное. Несмотря на то, что мы ежедневно занимаемся спортом, атмосфера на соревнованиях особая. Конкуренция была высокой. Мы смогли эффективно провести свободное время и получить хорошие эмоции от наших детей», - рассказал участник семейной эстафеты Серикбай Алимханов.

В конце мероприятия все семьи поддержали экологическую акцию «Таза Қазақстан» и собрали мусор в специальные ящики.