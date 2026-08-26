Сначала бросают, потом убирают

Все происходит возле села Байтогас. Как только участок траншеи наполняется, его закапывают, превращая фактически в стихийную свалку под землей.

«После проверки на берегу была организована санитарная очистка, – дали комментарий в акимате Восточно-Казахстанской области. – Собранный бытовой мусор вывезли, на территории выполнили работы по благоустройству».

Как заверили в акимате, за состоянием­ побережья впредь будет постоянный контроль. Вместе с тем только полицейские с начала года выявили по области 442 стихийные свалки. В соответствии с предписаниями основная доля мусора уже вывезена на площадки и полигоны. Плюс в районах мусор тоннами вывозят волонтеры в рамках акции «Таза Қазақстан».

В августе в Риддере на берегах речки Журавлихи собрали больше четырех тонн бутылок, пакетов, контейнеров, стаканчиков… На Бухтарминском водохранилище в районе горы Мохнатки коммунальное предприятие выгребло с берега сотни мешков мусора. В Шемонаихинском районе общественники и молодежь отрядов «Жасыл ел» убрали с берегов речки Березовки 280 мешков отходов.

«Мы не устаем просить отдыхающих не оставлять после себя мусор, – рассказали в акимате района Алтай. – Нет ничего сложного в том, чтобы собрать упаковки, бутылки, одноразовую посуду и другие отходы и выбросить их в мусорный контейнер. Уборка займет всего несколько минут, но берег останется чистым, вода прозрачной и природа красивой».