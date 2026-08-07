Экохакатон в поддержку «Таза Қазақстан» прошел в Астане

Фото: МКИ РК при помощи нейросети Gemini

В Астане состоялся экологический хакатон Eco Future Lab, организованный республиканским общественным объединением «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» в рамках малого гранта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Мероприятие прошло при поддержке Минкультуры, Центра поддержки гражданских инициатив и Национальной волонтерской сети.

Участниками хакатона стали школьники и студенты столичных колледжей в возрасте от 14 до 17 лет.

Основная цель проекта – поддержка инновационных инициатив в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан», формирование экологической культуры молодежи, повышение гражданской активности и развитие ответственного отношения к окружающей среде.

В течение двух дней для участников были организованы образовательные сессии по управлению отходами, озеленению городов, экологическому просвещению, интеллектуальному экологическому мониторингу и использованию возобновляемых источников энергии.

Также совместно с опытными менторами участники разработали экологические проекты, которые представили в финале экспертному жюри.