Для комфорта, красоты и безопасности

Уральск по праву считается самым зеленым городом страны, и не только благодаря пойменным лесам. По многим улицам и проспектам между красной линией застройки и проезжей частью сохранились широкие зеленые зоны. Деревья, возраст большинства которых перевалил за полвека, дают тень, защищают окна многоэтажек от пыли и шума с дорог. Однако отдельные такие зеленые уголки со временем превратились в захламленные по­рослью и буреломом участки.

Сегодня в благоустройство общест­венных пространств все активнее вовле­кается бизнес-сообщество. Весной местные власти встретились с предпринимателями и обсудили конкретные участки, где требуется навести порядок: на пустырях, возле школ и других соцобъектов. Ряд предложений поступил от горожан. Были разработаны и обсуждены эскизные проекты девяти запланированных новых мини-скверов и трех существую­щих, которым необходимо серьезное преображение.

На одном из совещаний аким облас­ти Нариман Турегалиев рекомендовал при проведении этих работ уделить больше внимания озеленению территорий, не увлекаясь установкой малых архитектурных форм. Кроме того, он поручил усилить меры по безо­пасности новых общественных пространств, организовав там освещение и видеонаблю­дение. Таким образом, инициативы, реализуемые в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», перекликаются с задачами нарратива «Закон и Порядок».

Работы по трем объектам уже завершены. Уложена брусчатка на дорожках, установлены скамейки, урны, фонари. По мнению горожан, большим плюсом стало то, что строители максимально сохранили деревья, которые прослужат не один десяток лет.

Еще один немаловажный аспект – сделать так, чтобы новые скверы вошли в перечень официальных зеленых зон города и в дальнейшем здесь не велась уплотнительная застройка. Как отметил аким города Уральска Мурат Байменов, работы по благоустройству общественных пространств с участием предпринимателей продолжатся и в следующем году.

Все больше западноказахстанцев воспринимают инициативы «Таза Қазақстан» как прямое руководство к действию. Второй год в Уральске активисты Областного ресурсного центра по работе с молодежью совместно с горожанами приводят в порядок дворы многоэтажек: очищают территории от мусора, красят детские игровые площадки. Всего за два года они намерены благоустроить 50 дворов.