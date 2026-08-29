36 тысяч казахстанцев приняли участие в акции «Чистые берега»

Фото: минэкологии

В регионах Казахстана 29 августа прошла экологическая акция «Чистые берега» в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Участники очистили сотни гектаров прибрежных территорий, передает Kazpravda.kz.

К экологической акции присоединились около 36 тыс. человек, среди которых представители государственных органов, студенты, волонтеры и жители регионов.

Основной целью мероприятия стала очистка берегов рек и других водоемов, а также привлечение внимания населения к вопросам сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

«В рамках акции участниками собрано и вывезено 1,5 тыс. тонн мусора. Всего очищено 663 гектара прибрежных территорий, а 810,7 тонны бытовых отходов передано на переработку», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Подобные экологические мероприятия планируется продолжить во всех регионах страны.