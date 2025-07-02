16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфраструктуру Акмолинской области

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Документ в Кокшетау подписали председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и аким области Марат Ахметжанов

Фото: пресс-служба областного акимата

АО «Казахтелеком» и акимат Акмолинской области подписали меморандум о строительстве волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

В ближайшие три года высокоскоростной Интернет придет в порядка 280 сел области, а общий объем инвестиций составит более 16 миллиардов тенге.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках проекта «Ауыл online», цель которого — подключить более 3 000 сельских населенных пунктов страны к «оптике» до 2027 года.

— Акмолинская область делает ставку на цифровую трансформацию как основу устойчивого развития. Подключение сел к высокоскоростному Интернету открывает новые возможности в образовании, здравоохранении, получении госуслуг и ведении бизнеса. Важно, что такие инфраструктурные проекты идут рука об руку с созданием системных инструментов управления, основанных на данных.

Важным элементом станет Центр управления регионом, который позволит принимать решения на основе аналитики и оперативно реагировать на вызовы. Как отметил Глава государства, «государство должно стать цифровым и ориентированным на данные. Без этого невозможно эффективное развитие экономики и системы управления». Мы готовы поддерживать такие инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — подчеркнул аким области Марат Ахметжанов.

— Цифровизация — это не только про инфраструктуру, но и про трансформацию ключевых сфер жизни: образования, медицины, безопасности. Поддержка со стороны акимата позволяет ускорить реализацию и масштабировать проекты в регионе, — отметил Багдат Мусин.

Компания уже построила в области оптические линии связи на 10 000 портов и развернула до 29 базовых станций 5G. До конца года планируется установка 40 новых базовых станций 4G и модернизация еще 60, а также 14 объектов 5G.

Также были представлены система видеомониторинга и создание Центра управления регионом, решения в сфере телемедицины — совместно с Med365 и стартапом Ascle (AI-диагностика), система школьной безопасности AI Mektep, развитие проекта Smart Aqkol, включая установку камер, аналитики, IoT-датчиков в ЖКХ.

 

#инвестиции #цифровая инфраструктура

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