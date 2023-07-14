2 человека погибли в результате столкновения автобуса и легковушки в Кызылординской области

Полиция в Кызылординской области расследует смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

14 июля на трассе Шымкент – Самара, близ аула Баймурат города Кызылорды, столкнулись автобус и легковой автомобиль.

«В результате ДТП погибли 2 человека: водитель легковушки скончался на месте происшествия, один пассажир автобуса умер в медицинском учреждении.

Водитель автобуса и 3 пассажира госпитализированы с различными травмами, одному из них оказана первая медицинская помощь», – проинформировали в ДП.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.