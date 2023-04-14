2 рыбака провалились под лед и утонули в Павлодарской области

2 рыбака погибли на канале имени К. Сатпаева в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram оперативно-спасательного отряда города Павлодара.

Фото: instagram.com/oso_pvl/

12 апреля двое рыбаков 70 и 73 лет провалились под лед на насосной №9 канала имени К. Сатпаева в 100 км от города Экибастуза.

После получения сообщения в 17:15 на место происшествия выехали 4 спасателя-водолаза спасательного подразделения Экибастуза.

«Спасатели в 19:30 извлекли тело первого рыбака, которое находилось в 40 метрах от береговой линии, в 19:52 – тело второго рыбака, в 70 метрах от береговой линии. Тела утонувших передали сотрудникам полиции», – сообщили в ОСО.