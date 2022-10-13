20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане

20-летний таксист занимался сбытом наркотиков в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники столичной полиции ликвидировали каналы сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Так, по улице Капал стражи порядка задержали 20-летнего водителя такси на автомашине Lada Granta. Чтобы не привлекать внимания, молодой человек арендовал автомобиль.

В ходе обыска в салоне под водительским сиденьем было обнаружено 35 полиэтиленовых пакетов с наркотиками каннабисной группы, приготовленных к реализации. Общий вес составил порядка 200 граммов.

Также по проспекту Тауелсиздик полицейские задержали 29-летнего водителя Toyota Brevis. В салоне машины и под поликом в багажнике стражи порядка обнаружили полиэтиленовые пакеты со 190 граммами мефедрона.

При проведении спецоперации полицейские изъяли более одной тысячи разовых доз наркотиков. Задержанные дали признательные показания.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по части 3 уголовной статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере».

Подозреваемые водворены в ИВС. Устанавливаются другие соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.