2,5 года колонии дали водителю автобуса за смертельный наезд на 11-летнюю костанайку

В Костанае вынесли приговор водителю автобуса, совершившему смертельный наезд на ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

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24 октября 2022 года в Костанае водитель маршрутного автобуса А., выехав на желтый сигнал светофора на регулируемый перекресток проспектов Абая и Аль-Фараби, наехал на пешехода К. 2010 года рождения.

Девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Отец погибшей просил назначить подсудимому максимальное наказание и взыскать с него моральную компенсацию в 10 млн тенге.

Подсудимый же вину и гражданский иск не признал.

«Санкция части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Согласно пункту 1) части 2 статьи 55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать при совершении преступления небольшой или средней тяжести половины максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, что было учтено при назначении наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд назначил А. 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортом сроком на 5 лет», – разъяснили в суде.

Гражданский иск удовлетворен частично, с осужденного взыскано 5 млн тенге компенсации.

Приговор не вступил в силу.