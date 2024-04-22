27 школьников попали в ДТП с автобусом в Германии

В автобусе находились 75 пассажиров, преимущественно юноши и девушки 15–17 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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По данным газеты Bild со ссылкой на полицию, инцидент произошел ранним утром. Автобус направлялся из Марбурга в Англию. Неподалеку от немецкого города Ольпе транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

«Всего в результате аварии пострадали 27 подростков, четверо из них — серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса также получил легкие травмы», — уточняет газета.

Организована обратная поездка, некоторые родители сами приехали за детьми. Полиция расследует обстоятельства ДТП.