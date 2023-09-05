Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Костанайской области

Происшествия, Крупные ДТП
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По предварительным данным, водитель «Toyota RAV4» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой».

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП на трассе «Костанай - Мамлютка», в котором пострадало 6 человек и погиб ребенок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщается, возле поселка Нечаевка Костанайского района в результате столкновения двух автомобилей «Toyota RAV4» и «Нива» произошло ДТП, в котором 6 человек получили различные травмы и погиб 3-летний ребенок.

По предварительным данным, водитель «Toyota RAV4», не убедившись в безопасности маневра «обгон», выехал на полосу встречного движения.

«По факту ДТП начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Пострадавшие доставлены в областную больницу города Костанай», – рассказали в полиции.

#гибель #ДТП #ребенок #трасса #травмы

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