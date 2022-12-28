4-летний мальчик пропал со двора дома в Актобе
Происшествия
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4-летнего мальчика разыскивают в городе Актобе. Полиция просит откликнуться тех, кто что-либо знает о пропавшем ребенке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Малолетний Ахунов Данил Артурович 2018 года рождения бесследно исчез со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе.
В полицию об инциденте сообщили 28 декабря в 9:35.
Маленького актюбинца ищут наряды комплексных сил полиции, военнослужащие Национальной гвардии РК и волонтеры.
Приметы мальчика: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневые.
Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, сине-белая вязаная шапочка с синим бубенчиком, замшевая обувь синего цвета.
Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или 8771-785-1058.