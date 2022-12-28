4-летний мальчик пропал со двора дома в Актобе

4-летнего мальчика разыскивают в городе Актобе. Полиция просит откликнуться тех, кто что-либо знает о пропавшем ребенке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Малолетний Ахунов Данил Артурович 2018 года рождения бесследно исчез со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе.

В полицию об инциденте сообщили 28 декабря в 9:35.

Маленького актюбинца ищут наряды комплексных сил полиции, военнослужащие Национальной гвардии РК и волонтеры.

Приметы мальчика: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневые.

Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, сине-белая вязаная шапочка с синим бубенчиком, замшевая обувь синего цвета.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или 8771-785-1058.